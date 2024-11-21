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Названа доля Airbus A320 neo в российском авиапарке

Названа доля Airbus A320 neo в российском авиапарке - 21.11.2024, ПРАЙМ

Названа доля Airbus A320 neo в российском авиапарке

Гражданская авиация России продолжает развитие, несмотря на сокращение количества самолетов Airbus A320 neo, кроме того, доля воздушных судов в российском... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T19:20+0300

2024-11-21T19:20+0300

2024-11-21T19:20+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Гражданская авиация России продолжает развитие, несмотря на сокращение количества самолетов Airbus A320 neo, кроме того, доля воздушных судов в российском авиапарке не превышает 5%, сообщила пресс-служба Росавиации. В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам, а парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ. "Несмотря на сокращение исправного парка Airbus A320 neo, гражданская авиация России продолжает развитие. Доля машин этого типа в общем списочном парке пассажирских самолетов всех авиакомпаний страны не превышает 5%", - подчеркнули в Росавиации. Эксплуатация Airbus A320 neo c двигателями Pratt & Whitney в стране дополнительно осложнена внешним санкционным давлением, пояснили в ведомстве. Это касается в том числе невыполнения взятых на себя ранее обязательств по самолетам nео со стороны иностранных авиапроизводителей. "При этом решение авиакомпаний о временном прекращении эксплуатации части Airbus A320 neo в России связано еще и с принятыми в нашей стране высокими стандартами в области безопасности полетов. В небо должна подниматься только исправная авиатехника – в этом вопросе компромиссов быть не может", - подчеркнули в Росавиации. Пассажиропоток отечественного воздушного транспорта растет. По данным Росавиации, в октябре он увеличился на 6,5% к аналогичному месяцу 2023 года, до 9,5 миллиона человек. Авиаторы продолжают в плановом порядке решать поставленные руководством страны задачи, направленные на повышение авиационной подвижности наших граждан, связности российских регионов. Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал журналистам, что простаивание половины парка самолетов Airbus neo в России не отразится негативно на авиаперевозках. Он отметил, что зарубежные компании тоже испытывают проблемы с комплектующими этой модели самолетов и даже стоят в очередях за деталями Airbus neo.

https://1prime.ru/20241114/rosaviatsiya--852819920.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росавиация, airbus, авиапарк