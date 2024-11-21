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Акции "Транснефти" дешевеют на десять процентов на фоне решения в Госдуме - 21.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241121/aktsii-853000213.html
Акции "Транснефти" дешевеют на десять процентов на фоне решения в Госдуме
Акции "Транснефти" дешевеют на десять процентов на фоне решения в Госдуме - 21.11.2024, ПРАЙМ
Акции "Транснефти" дешевеют на десять процентов на фоне решения в Госдуме
Котировки "Транснефти" усилили падение до 10%, обновив минимум с марта прошлого года, после решения бюджетного комитета Госдумы поддержать поправки в Налоговый... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:48+0300
2024-11-21T17:49+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Котировки "Транснефти" усилили падение до 10%, обновив минимум с марта прошлого года, после решения бюджетного комитета Госдумы поддержать поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение налога на прибыль компании "Транснефть" и ее дочерних предприятий, следует из данных торгов. На 17.34 мск акции "Транснефти" торгуются по 1041 рубля, к предыдущему закрытию их стоимость снижается на 9%. Минутами ранее они снижались до 1024 рубля за акцию (-10,5%). Комитет Госдумы по бюджету и налогам ранее в четверг поддержал поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение налога на прибыль компании "Транснефть" и ее дочерних предприятий до 40% в 2025-2030 годах. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это регулируемый вид деятельности.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, акции, транснефть
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, Акции, Транснефть
17:48 21.11.2024 (обновлено: 17:49 21.11.2024)
 
Акции "Транснефти" дешевеют на десять процентов на фоне решения в Госдуме

Акции "Транснефти" дешевеют на 10% после одобрения в ГД повышения для нее налога

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Котировки "Транснефти" усилили падение до 10%, обновив минимум с марта прошлого года, после решения бюджетного комитета Госдумы поддержать поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение налога на прибыль компании "Транснефть" и ее дочерних предприятий, следует из данных торгов.
На 17.34 мск акции "Транснефти" торгуются по 1041 рубля, к предыдущему закрытию их стоимость снижается на 9%. Минутами ранее они снижались до 1024 рубля за акцию (-10,5%).
Комитет Госдумы по бюджету и налогам ранее в четверг поддержал поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение налога на прибыль компании "Транснефть" и ее дочерних предприятий до 40% в 2025-2030 годах. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это регулируемый вид деятельности.
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ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгиМосбиржаАкцииТранснефть
 
 
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