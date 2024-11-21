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"Алроса" допустила восстановление цен на алмазы при росте продаж в декабре

"Алроса" допустила восстановление цен на алмазы при росте продаж в декабре - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Алроса" допустила восстановление цен на алмазы при росте продаж в декабре

Если в Рождество продажи алмазной продукции начнут расти, то это может быть знаком, что при аккуратной сбытовой политике может начаться постепенное... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:56+0300

2024-11-21T17:56+0300

2024-11-21T17:56+0300

алроса

алмазы

рождество

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Если в Рождество продажи алмазной продукции начнут расти, то это может быть знаком, что при аккуратной сбытовой политике может начаться постепенное восстановление цен после Нового года, считает генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев. Индекс цен на алмазы в мире по состоянию на 17.41 мск составляет 96,24 доллара за карат, что на 10,5% ниже, чем годом ранее. "Мы видим, что и в США постепенно восстанавливается спрос - это хорошие знаки перед Рождеством - традиционное время, когда продажи растут. Есть такой триггер, что если в Рождество продажи начинают расти, то в 2025 году при аккуратной сбытовой политике мы можем надеяться, что цены начнут расти", - сказал Маринычев в интервью телеканалу "Алмазный край". Помимо этого, хорошим знаком на рынке генеральный директор считает то, что Индия, будучи крупнейшим производителем бриллиантов, сама начинает потреблять все больше алмазной продукции и может выйти на второе место после США по потреблению изделий с бриллиантами к концу года. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона каратов.

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алроса, алмазы, рождество