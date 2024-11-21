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Эксперт объяснил, зачем России нужно выходить на рынок Алжира

Эксперт объяснил, зачем России нужно выходить на рынок Алжира - 21.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, зачем России нужно выходить на рынок Алжира

России надо выходить на рынок Алжира и через него на всю Африку - а это рынок с населением почти 1,5 миллиарда человек, заявил глава комитета стран Африки в... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:19+0300

2024-11-21T15:19+0300

2024-11-21T15:19+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. России надо выходить на рынок Алжира и через него на всю Африку - а это рынок с населением почти 1,5 миллиарда человек, заявил глава комитета стран Африки в "Ассоциации экспортеров и импортеров" Сергей Шевченко. "Сегодня надо выходить не только на рынок самого Алжира, а через него уже на рынки всей Африки, а это почти 1,5 миллиарда человек", - сказал он в ходе заседания российско-алжирского делового совета в ТПП РФ. "Алжир предоставляет очень интересные возможности для экспортеров уже из Алжира", - добавил он. На рынке Африки, заметил он, большой спрос и большие ожидания относительно российского бизнеса. При этом, по его словам, через 20 лет население континента удвоится. "Женщины там рожают по восемь человек. Они не халтурят, как у нас", - заметил Шевченко. Он также сказал, что между российским и алжирским народами существует реально большая дружба, которая помогает бизнесу.

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россия, африка, алжир, международная торговля