https://1prime.ru/20241121/amur-852968142.html

"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через Амур

"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через Амур - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через Амур

Отремонтирован крупнейший спецпереход линий электропередачи (ЛЭП) на Дальнем Востоке через реку Амур, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" -... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T03:52+0300

2024-11-21T03:52+0300

2024-11-21T03:52+0300

энергетика

россия

амур

хабаровский край

хабаровск

россети

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852968142.jpg?1732150356

ХАБАРОВСК, 21 ноя - ПРАЙМ. Отремонтирован крупнейший спецпереход линий электропередачи (ЛЭП) на Дальнем Востоке через реку Амур, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" - "Магистральных электрических сетей Востока" ("МЭС Востока"). "Россети" завершили ремонт энергомоста через реку Амур – участка линии электропередачи 220 кВ "Волочаевка/т – РЦ", которая связывает Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также питает Транссиб. Работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей", - сообщил собеседник агентства. Как разъяснили в МЭС Востока, энергетики смонтировали на спецпереходе новый неизолированный компактированный провод со стальным сердечником, который характеризуется высокой степенью устойчивости к образованию наледи и повышенной прочностью, что снижает вероятность его обрыва в результате ветра. Прокладка произведена одной строительной длиной, не имеющей соединений, что повысило надежность транзита электроэнергии. По данным представителя филиала, спецпереход ЛЭП через Амур общей протяженностью более четырех километров был введен в эксплуатацию еще в 1965 году. Длина самого большого пролета составляет более 1,6 километра, высота опор – свыше 160 метров. По линии 220 кВ "Волочаевская/т – РЦ" осуществляется переток электроэнергии от генерации Амурской области через Еврейскую автономную область в Хабаровский край. Также это одна из основных ЛЭП, обеспечивающих транзит электроэнергии потребителям Приморского края, электроснабжение Транссибирской железнодорожной магистрали.

амур

хабаровский край

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, амур, хабаровский край, хабаровск, россети