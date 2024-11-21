https://1prime.ru/20241121/amur-852968142.html
"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через Амур
"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через Амур - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через Амур
Отремонтирован крупнейший спецпереход линий электропередачи (ЛЭП) на Дальнем Востоке через реку Амур, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" -... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T03:52+0300
2024-11-21T03:52+0300
2024-11-21T03:52+0300
энергетика
россия
амур
хабаровский край
хабаровск
россети
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ХАБАРОВСК, 21 ноя - ПРАЙМ. Отремонтирован крупнейший спецпереход линий электропередачи (ЛЭП) на Дальнем Востоке через реку Амур, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" - "Магистральных электрических сетей Востока" ("МЭС Востока").
"Россети" завершили ремонт энергомоста через реку Амур – участка линии электропередачи 220 кВ "Волочаевка/т – РЦ", которая связывает Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также питает Транссиб. Работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей", - сообщил собеседник агентства.
Как разъяснили в МЭС Востока, энергетики смонтировали на спецпереходе новый неизолированный компактированный провод со стальным сердечником, который характеризуется высокой степенью устойчивости к образованию наледи и повышенной прочностью, что снижает вероятность его обрыва в результате ветра. Прокладка произведена одной строительной длиной, не имеющей соединений, что повысило надежность транзита электроэнергии.
По данным представителя филиала, спецпереход ЛЭП через Амур общей протяженностью более четырех километров был введен в эксплуатацию еще в 1965 году. Длина самого большого пролета составляет более 1,6 километра, высота опор – свыше 160 метров.
По линии 220 кВ "Волочаевская/т – РЦ" осуществляется переток электроэнергии от генерации Амурской области через Еврейскую автономную область в Хабаровский край. Также это одна из основных ЛЭП, обеспечивающих транзит электроэнергии потребителям Приморского края, электроснабжение Транссибирской железнодорожной магистрали.
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россия, амур, хабаровский край, хабаровск, россети
Энергетика, РОССИЯ, Амур, Хабаровский край, ХАБАРОВСК, Россети
"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через Амур
"Россети" отремонтировали крупнейший спецпереход ЛЭП через реку Амур
ХАБАРОВСК, 21 ноя - ПРАЙМ. Отремонтирован крупнейший спецпереход линий электропередачи (ЛЭП) на Дальнем Востоке через реку Амур, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" - "Магистральных электрических сетей Востока" ("МЭС Востока").
"Россети" завершили ремонт энергомоста через реку Амур – участка линии электропередачи 220 кВ "Волочаевка/т – РЦ", которая связывает Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также питает Транссиб. Работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей", - сообщил собеседник агентства.
Как разъяснили в МЭС Востока, энергетики смонтировали на спецпереходе новый неизолированный компактированный провод со стальным сердечником, который характеризуется высокой степенью устойчивости к образованию наледи и повышенной прочностью, что снижает вероятность его обрыва в результате ветра. Прокладка произведена одной строительной длиной, не имеющей соединений, что повысило надежность транзита электроэнергии.
По данным представителя филиала, спецпереход ЛЭП через Амур общей протяженностью более четырех километров был введен в эксплуатацию еще в 1965 году. Длина самого большого пролета составляет более 1,6 километра, высота опор – свыше 160 метров.
По линии 220 кВ "Волочаевская/т – РЦ" осуществляется переток электроэнергии от генерации Амурской области через Еврейскую автономную область в Хабаровский край. Также это одна из основных ЛЭП, обеспечивающих транзит электроэнергии потребителям Приморского края, электроснабжение Транссибирской железнодорожной магистрали.