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Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank

Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank - 21.11.2024, ПРАЙМ

Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит обоснованность заявления столичного АО "Гео-Система" о признании банкротом крупного европейского депозитария... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T00:22+0300

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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит обоснованность заявления столичного АО "Гео-Система" о признании банкротом крупного европейского депозитария Euroclear Bank. Заявление поступило в суд 19 августа. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank. Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций. Арбитражные суды трех инстанций полностью удовлетворили его иск о взыскании убытков в размере замороженных денежных средств. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.

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