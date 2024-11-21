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МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху - 21.11.2024, ПРАЙМ

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) выдал два ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:13+0300

2024-11-21T15:13+0300

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мус

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) выдал два ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа, следует из заявления суда."Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест двух лиц - господина Биньямина Нетаньяху и господина Йоава Галланта - за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года", - подчеркнули в инстанции.Суд также отклонил все представленные доводы государства, направленные на оспаривание выдачи ордеров.

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мус, биньямин нетаньяху, арест