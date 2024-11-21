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Российские авиакомпании перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев

Российские авиакомпании перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев - 21.11.2024, ПРАЙМ

Российские авиакомпании перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев

Российские авиакомпании в январе-октябре 2024 года перевезли более 95 миллионов пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил | 21.11.2024, ПРАЙМ

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роман старовойт

авиакомпании

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авиаперевозки

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-октябре 2024 года перевезли более 95 миллионов пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт."По авиации мы видим, что за десять месяцев перевезено более 95 миллионов пассажиров. Это на уровне прошлого года", - сказал Старовойт в интервью телеканалу "Россия 24".

https://1prime.ru/20241121/samolet-852985026.html

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роман старовойт, авиакомпании, россия, авиаперевозки