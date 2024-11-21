https://1prime.ru/20241121/aviaperevozki-852985584.html
Российские авиакомпании перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев
Российские авиакомпании перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев - 21.11.2024, ПРАЙМ
Российские авиакомпании перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев
Российские авиакомпании в январе-октябре 2024 года перевезли более 95 миллионов пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:18+0300
2024-11-21T12:18+0300
2024-11-21T12:26+0300
роман старовойт
авиакомпании
россия
авиаперевозки
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-октябре 2024 года перевезли более 95 миллионов пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт."По авиации мы видим, что за десять месяцев перевезено более 95 миллионов пассажиров. Это на уровне прошлого года", - сказал Старовойт в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20241121/samolet-852985026.html
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роман старовойт, авиакомпании, россия, авиаперевозки
Роман Старовойт, авиакомпании, РОССИЯ, авиаперевозки
Российские авиакомпании перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев
Старовойт: авиакомпании РФ перевезли более 95 миллиона человек за 10 месяцев