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Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы
Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы - 21.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы
Пока немецкие марки автомобилей не торопятся с возвращением в Россию, дилеры продолжают самостоятельно привозить популярные модели из Германии, передает портал... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:09+0300
2024-11-21T12:09+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пока немецкие марки автомобилей не торопятся с возвращением в Россию, дилеры продолжают самостоятельно привозить популярные модели из Германии, передает портал AutoNews.ru.Согласно изданию, Volkswagen Tharu, собираемый в Китае, доступен по цене 4,2 миллиона рублей со всеми опциями и дилерской гарантией на 2 года. Кроссовер Audi Q2, также собранный в Китае, можно приобрести за 5 млн рублей со множеством опций, таких как климат- и круиз-контроль, камера заднего вида и т.д.Также на российском рынке можно найти BMW X1 xDrive23i, доступный по схеме параллельного импорта, оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 204 л.с. и системой полного привода, цена составляет 6,5 миллиона рублей.Также к покупке доступна ограниченная серия обновленного Mercedes-Benz GLB 200 стоимостью 6,975 млн рублей. Автомобиль имеет 1,3-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 163 л.с., роботизированную коробку передач и передний привод, а также панорамный люк и другие опции.
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россия, цены
РОССИЯ, цены
12:09 21.11.2024
 
Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы

AutoNews.ru: дилеры назвали цены на самые дешевые немецкие автомобили в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пока немецкие марки автомобилей не торопятся с возвращением в Россию, дилеры продолжают самостоятельно привозить популярные модели из Германии, передает портал AutoNews.ru.
Согласно изданию, Volkswagen Tharu, собираемый в Китае, доступен по цене 4,2 миллиона рублей со всеми опциями и дилерской гарантией на 2 года. Кроссовер Audi Q2, также собранный в Китае, можно приобрести за 5 млн рублей со множеством опций, таких как климат- и круиз-контроль, камера заднего вида и т.д.
Также на российском рынке можно найти BMW X1 xDrive23i, доступный по схеме параллельного импорта, оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 204 л.с. и системой полного привода, цена составляет 6,5 миллиона рублей.
Также к покупке доступна ограниченная серия обновленного Mercedes-Benz GLB 200 стоимостью 6,975 млн рублей. Автомобиль имеет 1,3-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 163 л.с., роботизированную коробку передач и передний привод, а также панорамный люк и другие опции.
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