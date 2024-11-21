https://1prime.ru/20241121/avto-852985265.html

Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы

Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы - 21.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам перечислили самые дешевые немецкие кроссоверы

Пока немецкие марки автомобилей не торопятся с возвращением в Россию, дилеры продолжают самостоятельно привозить популярные модели из Германии, передает портал... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T12:09+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Пока немецкие марки автомобилей не торопятся с возвращением в Россию, дилеры продолжают самостоятельно привозить популярные модели из Германии, передает портал AutoNews.ru.Согласно изданию, Volkswagen Tharu, собираемый в Китае, доступен по цене 4,2 миллиона рублей со всеми опциями и дилерской гарантией на 2 года. Кроссовер Audi Q2, также собранный в Китае, можно приобрести за 5 млн рублей со множеством опций, таких как климат- и круиз-контроль, камера заднего вида и т.д.Также на российском рынке можно найти BMW X1 xDrive23i, доступный по схеме параллельного импорта, оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 204 л.с. и системой полного привода, цена составляет 6,5 миллиона рублей.Также к покупке доступна ограниченная серия обновленного Mercedes-Benz GLB 200 стоимостью 6,975 млн рублей. Автомобиль имеет 1,3-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 163 л.с., роботизированную коробку передач и передний привод, а также панорамный люк и другие опции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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