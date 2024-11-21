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Россия обсуждает с азиатскими партнерами восстановление автозаводов
Россия обсуждает с азиатскими партнерами восстановление автозаводов - 21.11.2024, ПРАЙМ
Россия обсуждает с азиатскими партнерами восстановление автозаводов
Россия ведет переговоры с потенциальными азиатскими партнерами по созданию в стране автопроизводств, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:15+0300
2024-11-21T12:15+0300
2024-11-21T12:37+0300
антон алиханов
автопроизводство
азия
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры с потенциальными азиатскими партнерами по созданию в стране автопроизводств, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы намерены серьезно восстановить рост после такого провала, после ухода западных наших партнеров, которых мы считали отечественными и засчитывали как российское производство. Сейчас баланс рынка очень сильно изменился, если раньше 80% у нас были российские автомобили, произведенные внутри страны, то сейчас 60 на 40 баланс в сторону импорта, и нам нужно возвращать ту ситуацию, которая была до ухода партнеров, перезапускать площадки, но не любой ценой", - рассказал глава Минпромторга. "У нас ведутся переговоры с нашими партнерами потенциальными из разных стран Азии, но мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены при взаимодействии с "западниками" - не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти", - подчеркнул он.
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антон алиханов, автопроизводство, азия
Антон Алиханов, автопроизводство, АЗИЯ
Россия обсуждает с азиатскими партнерами восстановление автозаводов
Алиханов: РФ ведет переговоры с азиатскими партнерами по созданию в стране автопроизводств
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры с потенциальными азиатскими партнерами по созданию в стране автопроизводств, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы намерены серьезно восстановить рост после такого провала, после ухода западных наших партнеров, которых мы считали отечественными и засчитывали как российское производство. Сейчас баланс рынка очень сильно изменился, если раньше 80% у нас были российские автомобили, произведенные внутри страны, то сейчас 60 на 40 баланс в сторону импорта, и нам нужно возвращать ту ситуацию, которая была до ухода партнеров, перезапускать площадки, но не любой ценой", - рассказал глава Минпромторга.
"У нас ведутся переговоры с нашими партнерами потенциальными из разных стран Азии, но мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены при взаимодействии с "западниками" - не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти", - подчеркнул он.
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