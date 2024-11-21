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В России сократилось число выданных автокредитов

В России сократилось число выданных автокредитов - 21.11.2024, ПРАЙМ

В России сократилось число выданных автокредитов

Количество выданных в России автокредитов в октябре сократилось на 35% к сентябрю - до 110,6 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:42+0300

2024-11-21T11:42+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Количество выданных в России автокредитов в октябре сократилось на 35% к сентябрю - до 110,6 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2024 года составило 110,6 тысячи единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года - 170,1 тысячи единиц)", - сказано в релизе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре, напротив, выросло - на 7,5% (в октябре 2023 года – 102,9 тысячи кредитов). "После рекордного сентября в октябре выдача упала более чем на треть. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным. И во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В региональном разрезе наибольшее количество выданных автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в октябре было выдано в Москве (5,93 тысячи), Татарстане (5,65 тысячи), Московской области (5,59 тысячи), Краснодарском крае (4,77 тысячи) и Санкт-Петербурге (4,48 тысячи). Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в октябре по сравнению с сентябрем была зафиксирована в Красноярском крае (-41,8%), Московской области (-41,3%), Москве (-40,5%), а также в Ханты-Мансийском АО (-39,7%) и Кемеровской области (-39%).

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