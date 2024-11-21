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Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 октября 2024 года

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 октября 2024 года - 21.11.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 октября 2024 года

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 октября 2024 года. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T18:00+0300

2024-11-21T18:00+0300

2024-11-21T18:00+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 октября 2024 года.Динамика нетто-активов российского банковского сектора в третьем квартале и в целом за девять месяцев 2024 года была достаточно хорошей в реальном выражении. Объем активов в июле-сентябре вырос на 4,9%, что является лучшим квартальным приростом в текущем году и лишь немного уступает квартальной динамике аналогичного периода 2023 года. Вместе с тем с начала года (январь-сентябрь) реальный прирост активов составил 11,1%. Результат 9 месяцев 2024 года также лишь немного меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда прирост активов составил 12,4%. Таким образом, темпы прироста активов в 2024 году замедлились незначительно, даже несмотря на ужесточение условий кредитования и высокие процентные ставки в экономике.На скользящем 12-ти месячном отрезке темпы прироста активов оказались также достаточно высокими, хоть и немного снизились в последние месяцы. Так, с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года прирост активов составил 18,7%, хотя еще на 1 мая 2024 года прирост составлял 22%. При этом даже текущий уровень прироста активов является достаточно хорошим. Для сравнения, в удачном для банковского сектора 2021 году максимальный прирост не превышал 17,4%. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что тенденция замедления темпов прироста продолжится и по итогам года прирост активов может составить порядка 15%.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 октября 2024 года. В рейтинге представлены данные по 345 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 21 ноября 2024 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, в третьем квартале 2024 года нетто-активы в номинальном выражении выросли у 213 кредитных организаций или у 61,2% банков из рейтинга. Для сравнения, в третьем квартале 2021 года прирост наблюдался у 57,4% банков, а в 2020 году – более 70%. Таким образом, доля банков с приростом активов в 2024 году находится на достаточно высоком уровне.В абсолютных величинах наибольший прирост нетто-активов в третьем квартале был у Сбербанка (+3 триллиона рублей). Вторым по объему прироста активов стал банк ВТБ (+2,4 триллиона рублей). На третьем и четвертом местах по приросту активов в третьем квартале находятся Газпромбанка (+1,7 триллиона рублей) и АЛЬФА-БАНК (+789 миллиардов рублей). Таким образом, эти четыре банка суммарно обеспечили почти 8 триллионов рублей прироста нетто-активов в третьем квартале 2024 года или чуть менее 75% суммарного прироста активов за месяц.Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в третьем квартале продемонстрировал НРБанк, у которого за три месяца активы выросли на 58%, что позволило ему попасть в ТОП-50 крупнейших банков. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал ОЗОН Банк (+36%), третьим – Коммерческий Индо Банк (+31%). Стоит отметить, что еще у семи крупных банков прирост нетто-активов в третьем квартал составил более чем 20%.Вместе с тем наибольшее снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков в третьем квартале 2024 года продемонстрировал Банк "ФК Открытие", активы которого снизились на 37%. Второе место по темпам снижения активов заняла НКО "Мобильная карта", сокращение активов которой составило 22%. Третьим по темпам снижения активов стал Москоммерцбанк со снижением активов на 21%.Рейтинг банков по объему активов на 1 октября 2024 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

риа рейтинг, банки