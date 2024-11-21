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США расширили санкционный список против России - 21.11.2024, ПРАЙМ
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США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России - 21.11.2024, ПРАЙМ
США расширили санкционный список против России
США расширили антироссийский санкционный список. Вашингтон включил в него десятки физических и юридических лиц, следует из сообщения американского Минфина. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T18:22+0300
2024-11-21T18:59+0300
политика
санкции против рф
сша
россия
газпромбанк
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. США расширили антироссийский санкционный список. Вашингтон включил в него десятки физических и юридических лиц, следует из сообщения американского Минфина.Ведомство опубликовало в четверг очередной пакет санкций против РФ, внеся в него, в том числе, такие крупнейшие российские банки, как ДОМ.РФ и Газпромбанк. Санкции также затронули Гута-Банк, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит" и АО "Независимый специализированный депозитарий".Кроме того, Минфин США опубликовал предупреждение о значительных рисках санкций для зарубежных финансовых структур, которые подключаются к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сказано в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.Согласно заявлению, система СПФС была создана ЦБ РФ в 2014 году как альтернатива международной сети SWIFT, чтобы минимизировать влияние санкций, введенных Вашингтоном и его союзниками. По данным Минфина США, Москва использует СПФС для поддержания международных финансовых связей, обхода санкционных ограничений и финансирования военных операций.Ведомство предупредило, что подключение к СПФС может привести к включению иностранных финансовых структур в санкционный список в рамках указа президента США №14024, направленного на блокирование собственности за "вредоносную деятельность" России. Ведомство подчеркнуло, что такие действия расцениваются как "красный флаг", особенно если они происходят после публикации данного предупреждения.OFAC также указало на необходимость проявлять осторожность при взаимодействии с организациями, уже подключёнными к СПФС, так как они могут способствовать обходу санкций. В документе напомнили, что санкции распространяются на структуры, связанные с российским военно-промышленным комплексом, а также на сделки, подпадающие под соответствующие ограничения.
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санкции против рф, сша, россия, газпромбанк, банки
Политика, санкции против РФ, США, РОССИЯ, Газпромбанк, Банки
18:22 21.11.2024 (обновлено: 18:59 21.11.2024)
 
США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России, включив в него несколько банков

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. США расширили антироссийский санкционный список. Вашингтон включил в него десятки физических и юридических лиц, следует из сообщения американского Минфина.
Ведомство опубликовало в четверг очередной пакет санкций против РФ, внеся в него, в том числе, такие крупнейшие российские банки, как ДОМ.РФ и Газпромбанк. Санкции также затронули Гута-Банк, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит" и АО "Независимый специализированный депозитарий".
Кроме того, Минфин США опубликовал предупреждение о значительных рисках санкций для зарубежных финансовых структур, которые подключаются к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сказано в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
Согласно заявлению, система СПФС была создана ЦБ РФ в 2014 году как альтернатива международной сети SWIFT, чтобы минимизировать влияние санкций, введенных Вашингтоном и его союзниками. По данным Минфина США, Москва использует СПФС для поддержания международных финансовых связей, обхода санкционных ограничений и финансирования военных операций.
Ведомство предупредило, что подключение к СПФС может привести к включению иностранных финансовых структур в санкционный список в рамках указа президента США №14024, направленного на блокирование собственности за "вредоносную деятельность" России. Ведомство подчеркнуло, что такие действия расцениваются как "красный флаг", особенно если они происходят после публикации данного предупреждения.
OFAC также указало на необходимость проявлять осторожность при взаимодействии с организациями, уже подключёнными к СПФС, так как они могут способствовать обходу санкций. В документе напомнили, что санкции распространяются на структуры, связанные с российским военно-промышленным комплексом, а также на сделки, подпадающие под соответствующие ограничения.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
США вводят санкции против представителей Банка России
18:19
 
Политикасанкции против РФСШАРОССИЯГазпромбанкБанки
 
 
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