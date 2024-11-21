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Эксперт оценил влияние новых санкций США на российские банки - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/banki-853006894.html
Эксперт оценил влияние новых санкций США на российские банки
Эксперт оценил влияние новых санкций США на российские банки - 21.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние новых санкций США на российские банки
Новые санкции США против российских банков практически не скажутся на их работе, сообщил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T23:28+0300
2024-11-21T23:28+0300
экономика
россия
банки
санкции против рф
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новые санкции США против российских банков практически не скажутся на их работе, сообщил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Также санкции введены против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной. "Санкции США практически не скажутся на работе банков, против которых введены новые санкции. Дело в том, что такие же санкции уже были введены до этого против практически всех крупнейших банков в России, но, как показывает практика, эти банки продолжают функционировать и работают достаточно устойчиво", - сказал Суверов. При этом эксперт считает, что могут быть некоторые проблемы у тех банков, которые активно осуществляли трансграничные переводы, валютные переводы. Эта деятельность, по его мнению, скорее всего, будет скорректирована. "Также могут быть некоторые сложности с работой мобильных приложений банков, которые размещаются через App Store. Но я надеюсь, что эта проблема также будет оперативно решена. Но все-таки подавляющее большинство банков работало в основном на внутреннем российском рынке, поэтому санкции не окажут какого-то заметного влияния на их операции", - добавил Суверов.
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россия, банки, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Банки, санкции против РФ
23:28 21.11.2024
 
Эксперт оценил влияние новых санкций США на российские банки

Эксперт Суверов: новые санкции США против банков из РФ не скажутся на их работе

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новые санкции США против российских банков практически не скажутся на их работе, сообщил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Также санкции введены против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.
"Санкции США практически не скажутся на работе банков, против которых введены новые санкции. Дело в том, что такие же санкции уже были введены до этого против практически всех крупнейших банков в России, но, как показывает практика, эти банки продолжают функционировать и работают достаточно устойчиво", - сказал Суверов.
При этом эксперт считает, что могут быть некоторые проблемы у тех банков, которые активно осуществляли трансграничные переводы, валютные переводы. Эта деятельность, по его мнению, скорее всего, будет скорректирована.
"Также могут быть некоторые сложности с работой мобильных приложений банков, которые размещаются через App Store. Но я надеюсь, что эта проблема также будет оперативно решена. Но все-таки подавляющее большинство банков работало в основном на внутреннем российском рынке, поэтому санкции не окажут какого-то заметного влияния на их операции", - добавил Суверов.
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ЭкономикаРОССИЯБанкисанкции против РФ
 
 
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