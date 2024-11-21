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Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank

Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank - 21.11.2024, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы отложил на 21 января рассмотрение заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank,... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:55+0300

2024-11-21T14:55+0300

2024-11-21T14:55+0300

euroclear bank

банкротство

суд

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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 января рассмотрение заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд определил отложить заседание на 21 января", – огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова. Суд удовлетворил ходатайство представителя должника о привлечении Национального расчетного депозитария (НРД) к делу о банкротстве в статусе третьего лица. "Данное лицо в настоящий момент осуществляет публично-правовые функции на основании президентских указов, его права и обязанности могут быть затронуты судебным актом по настоящему делу", - объяснил ходатайство представитель Euroclear. Представитель "Гео-Системы" поддержал отложение, заявив, что им был получен "титанический объем документов" и требуется время для ознакомления. Ходатайство должника о прекращении производства по делу суд пока оставил открытым. Заявление "Гео-Системы" поступило в суд в августе. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank в его пользу около 1,2 миллиона долларов убытков. Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете НРД в Euroclear Bank. Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

euroclear bank, банкротство, суд