https://1prime.ru/20241121/bankrotstvo-852991508.html
Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank
Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank - 21.11.2024, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отложил на 21 января рассмотрение заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank,... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:55+0300
2024-11-21T14:55+0300
2024-11-21T14:55+0300
euroclear bank
банкротство
суд
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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 января рассмотрение заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд определил отложить заседание на 21 января", – огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова. Суд удовлетворил ходатайство представителя должника о привлечении Национального расчетного депозитария (НРД) к делу о банкротстве в статусе третьего лица. "Данное лицо в настоящий момент осуществляет публично-правовые функции на основании президентских указов, его права и обязанности могут быть затронуты судебным актом по настоящему делу", - объяснил ходатайство представитель Euroclear. Представитель "Гео-Системы" поддержал отложение, заявив, что им был получен "титанический объем документов" и требуется время для ознакомления. Ходатайство должника о прекращении производства по делу суд пока оставил открытым. Заявление "Гео-Системы" поступило в суд в августе. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank в его пользу около 1,2 миллиона долларов убытков. Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете НРД в Euroclear Bank. Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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euroclear bank, банкротство, суд
Euroclear Bank, банкротство, суд
Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank
Суд в Москве отложил рассмотрение заявления о банкротстве бельгийского Euroclear Bank
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 января рассмотрение заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд определил отложить заседание на 21 января", – огласила резолютивную часть определения суда судья Татьяна Лобова.
Суд удовлетворил ходатайство представителя должника о привлечении Национального расчетного депозитария (НРД) к делу о банкротстве в статусе третьего лица. "Данное лицо в настоящий момент осуществляет публично-правовые функции на основании президентских указов, его права и обязанности могут быть затронуты судебным актом по настоящему делу", - объяснил ходатайство представитель Euroclear.
Представитель "Гео-Системы" поддержал отложение, заявив, что им был получен "титанический объем документов" и требуется время для ознакомления. Ходатайство должника о прекращении производства по делу суд пока оставил открытым.
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Заявление "Гео-Системы" поступило в суд в августе. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank в его пользу около 1,2 миллиона долларов убытков. Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком.
На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете НРД в Euroclear Bank.
Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
Юристы раскрыли последствия банкротства Euroclear для кредиторов из России
Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.