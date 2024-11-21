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База ПРО США в Польше вошла в список приоритетных целей России, заявил МИД
База ПРО США в Польше вошла в список приоритетных целей России, заявил МИД - 21.11.2024, ПРАЙМ
База ПРО США в Польше вошла в список приоритетных целей России, заявил МИД
Открытие американской базы ПРО в Польше повышает стратегические и ядерные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:57+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Открытие американской базы ПРО в Польше повышает стратегические и ядерные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, открытие базы можно считать провокацией, которая приводит к нарушению стратегической стабильности и увеличению уровня ядерной опасности."С учетом характера и уровня угроз возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.Американская база ПРО в Польше была открыта в ноябре и, как сообщил президент Польши Анджей Дуда, она направлена против России, хотя изначально ее строительство предполагалось для защиты от потенциальных ракетных атак со стороны Ирана.
https://1prime.ru/20241113/baza-852795968.html
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россия, сша, польша
Политика, РОССИЯ, США, ПОЛЬША
База ПРО США в Польше вошла в список приоритетных целей России, заявил МИД
Захарова: база ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для войск РФ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Открытие американской базы ПРО в Польше повышает стратегические и ядерные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, открытие базы можно считать провокацией, которая приводит к нарушению стратегической стабильности и увеличению уровня ядерной опасности.
"С учетом характера и уровня угроз возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Американская база ПРО в Польше была открыта в ноябре и, как сообщил президент Польши Анджей Дуда, она направлена против России, хотя изначально ее строительство предполагалось для защиты от потенциальных ракетных атак со стороны Ирана.
База ПРО США в Польше направлена против России, заявил Дуда