https://1prime.ru/20241121/baza-852983235.html

База ПРО США в Польше вошла в список приоритетных целей России, заявил МИД

База ПРО США в Польше вошла в список приоритетных целей России, заявил МИД - 21.11.2024, ПРАЙМ

База ПРО США в Польше вошла в список приоритетных целей России, заявил МИД

Открытие американской базы ПРО в Польше повышает стратегические и ядерные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:57+0300

2024-11-21T10:57+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Открытие американской базы ПРО в Польше повышает стратегические и ядерные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, открытие базы можно считать провокацией, которая приводит к нарушению стратегической стабильности и увеличению уровня ядерной опасности."С учетом характера и уровня угроз возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.Американская база ПРО в Польше была открыта в ноябре и, как сообщил президент Польши Анджей Дуда, она направлена против России, хотя изначально ее строительство предполагалось для защиты от потенциальных ракетных атак со стороны Ирана.

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