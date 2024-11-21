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На российской бирже подешевел бензин Аи-92

На российской бирже подешевел бензин Аи-92 - 21.11.2024, ПРАЙМ

На российской бирже подешевел бензин Аи-92

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась на 0,6%, в то время как цена на марку Аи-95... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:40+0300

2024-11-21T15:40+0300

2024-11-21T15:40+0300

биржевые цены на бензин

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась на 0,6%, в то время как цена на марку Аи-95 продолжила рост среды, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел на 0,64% - до 59 636 рублей за тонну. При этом цена Аи-95 выросла на 0,41% - до 63 136 рублей за тонну. По итогам торговой сессии подешевело дизельное топливо. Цена на летнее дизтопливо снизилась на 0,23% - до 60 144 рублей за тонну, на зимнее - на 0,16%, до 73 591 рубля. Тонна межсезонного дизельного топлива подешевела на 0,41% - до 57 690 рублей. Мазут за день вырос в цене на 0,58% - до 28 421 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,36% - до 31 720 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако в начале ноября вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241121/pomstavki-852993135.html

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биржевые цены на бензин