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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 97 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 97 тысяч долларов - 21.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 97 тысяч долларов

Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 97 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T08:27+0300

2024-11-21T08:27+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 97 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.14 мск дорожал на 5,83% за сутки - до 97 403,37 доллара. Ранее показатель достигал рекордного значения в 97 720 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 97 485,8 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка. Агентство Блумберг приводит мнение рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore), который отмечает, что спрос на бирже биткоина неутолим, в то время как его стоимость приближается к отметке в 100 долларов.

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