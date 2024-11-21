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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 98 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 98 тысяч долларов - 21.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 98 тысяч долларов

Стоимость биткоина в четверг днем достигла нового рекордного значения, превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:15+0300

2024-11-21T14:15+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем достигла нового рекордного значения, превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.08 мск дорожал на 5,42% за сутки - до 98 180,01 доллара. Ранее показатель достигал рекордного значения в 98 356 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,28% - в среднем до 98 148,33 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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биткоин, binance, рынок криптовалюты