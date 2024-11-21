https://1prime.ru/20241121/bitkoin-852990113.html
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 98 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 98 тысяч долларов - 21.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 98 тысяч долларов
Стоимость биткоина в четверг днем достигла нового рекордного значения, превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:15+0300
2024-11-21T14:15+0300
2024-11-21T14:16+0300
криптовалюта
биткоин
binance
рынок криптовалюты
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем достигла нового рекордного значения, превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.08 мск дорожал на 5,42% за сутки - до 98 180,01 доллара. Ранее показатель достигал рекордного значения в 98 356 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,28% - в среднем до 98 148,33 доллара. Динамика также приводится за сутки.
https://1prime.ru/20241114/kriptovalyuta-852823676.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин, binance, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Биткоин, Binance, рынок криптовалюты
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 98 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 98 356 долларов
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем достигла нового рекордного значения, превысила 98 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.08 мск дорожал на 5,42% за сутки - до 98 180,01 доллара. Ранее показатель достигал рекордного значения в 98 356 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,28% - в среднем до 98 148,33 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Силуанов рассказал, где лучше всего использовать криптовалюту