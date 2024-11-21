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В "БКС Банке" оценили последствия включения в санкционные списки США
В "БКС Банке" оценили последствия включения в санкционные списки США - 21.11.2024, ПРАЙМ
В "БКС Банке" оценили последствия включения в санкционные списки США
"БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме, невзирая на включение в санкционные списки США, сообщила пресс-служба банка. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T22:54+0300
2024-11-21T22:54+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме, невзирая на включение в санкционные списки США, сообщила пресс-служба банка. "БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме, невзирая на включение в санкционные списки США", - говорится в сообщении банка на его сайте. Отмечается, что все сервисы, отделения, мобильное приложение, а также интернет-банк для юридических лиц работают в штатном режиме. Пресс-служба также сообщает, что операции по картам "БКС Банка" на территории России доступны без ограничений, можно совершать покупки, переводы, снимать наличные и пополнять счет, подчеркивается в сообщении. В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Также санкции введены против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.
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россия, банки, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Банки, санкции против РФ
В "БКС Банке" оценили последствия включения в санкционные списки США
"БКС Банк": банк работает штатно, невзирая на включение в санкционные списки США
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме, невзирая на включение в санкционные списки США, сообщила пресс-служба банка.
"БКС Банк" продолжает работать в штатном режиме, невзирая на включение в санкционные списки США", - говорится в сообщении банка на его сайте.
Отмечается, что все сервисы, отделения, мобильное приложение, а также интернет-банк для юридических лиц работают в штатном режиме.
Пресс-служба также сообщает, что операции по картам "БКС Банка" на территории России доступны без ограничений, можно совершать покупки, переводы, снимать наличные и пополнять счет, подчеркивается в сообщении.
В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Также санкции введены против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США