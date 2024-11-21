https://1prime.ru/20241121/cherta-852978494.html
Меркель раскрыла одну важную черту Путина
Меркель раскрыла одну важную черту Путина - 21.11.2024, ПРАЙМ
Меркель раскрыла одну важную черту Путина
Российский президент Владимир Путин создал впечатление человека, который хотел серьезного отношения к себе, заявила Ангела Меркель в своих мемуарах. Отрывки из... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T08:57+0300
2024-11-21T08:57+0300
2024-11-21T08:57+0300
политика
ангела меркель
владимир путин
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83449/12/834491232_0:0:2415:1359_1920x0_80_0_0_dc3bd96a12f69ca7c75939cd32286ed6.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин создал впечатление человека, который хотел серьезного отношения к себе, заявила Ангела Меркель в своих мемуарах. Отрывки из опубликованной книги приводит издание Reuters."Я воспринимала его (Путина — прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно", — объяснила бывшая канцлерин.Она отметила, что за этой чертой российского лидера стоит тот факт, что "Россия никогда не исчезала с карты мира". Она также связала начало спецоперации со своим уходом с поста и даже привела якобы слова Путина, заявлявшего, что Украина сделает все для вступления в Североатлантический альянс после ее ухода.
https://1prime.ru/20241121/miny-852978148.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83449/12/834491232_0:0:2415:1811_1920x0_80_0_0_6a303b1b9e64845aff8b1cb006dfd07e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, владимир путин, россия, украина
Политика, Ангела Меркель, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА
Меркель раскрыла одну важную черту Путина
Zeit: Меркель заявила, что Путин хотел уважительного отношения к себе