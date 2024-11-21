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Меркель раскрыла одну важную черту Путина - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Меркель раскрыла одну важную черту Путина
Меркель раскрыла одну важную черту Путина - 21.11.2024, ПРАЙМ
Меркель раскрыла одну важную черту Путина
Российский президент Владимир Путин создал впечатление человека, который хотел серьезного отношения к себе, заявила Ангела Меркель в своих мемуарах. Отрывки из... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T08:57+0300
2024-11-21T08:57+0300
политика
ангела меркель
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин создал впечатление человека, который хотел серьезного отношения к себе, заявила Ангела Меркель в своих мемуарах. Отрывки из опубликованной книги приводит издание Reuters."Я воспринимала его (Путина — прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно", — объяснила бывшая канцлерин.Она отметила, что за этой чертой российского лидера стоит тот факт, что "Россия никогда не исчезала с карты мира". Она также связала начало спецоперации со своим уходом с поста и даже привела якобы слова Путина, заявлявшего, что Украина сделает все для вступления в Североатлантический альянс после ее ухода.
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ангела меркель, владимир путин, россия, украина
Политика, Ангела Меркель, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА
08:57 21.11.2024
 
Меркель раскрыла одну важную черту Путина

Zeit: Меркель заявила, что Путин хотел уважительного отношения к себе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча Путина с Меркель 11 января 2020 г.
Встреча Путина с Меркель 11 января 2020 г. - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин создал впечатление человека, который хотел серьезного отношения к себе, заявила Ангела Меркель в своих мемуарах. Отрывки из опубликованной книги приводит издание Reuters.
"Я воспринимала его (Путина — прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно", — объяснила бывшая канцлерин.
Она отметила, что за этой чертой российского лидера стоит тот факт, что "Россия никогда не исчезала с карты мира". Она также связала начало спецоперации со своим уходом с поста и даже привела якобы слова Путина, заявлявшего, что Украина сделает все для вступления в Североатлантический альянс после ее ухода.
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ПолитикаАнгела МеркельВладимир ПутинРОССИЯУКРАИНА
 
 
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