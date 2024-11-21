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Меркель раскрыла одну важную черту Путина

Меркель раскрыла одну важную черту Путина - 21.11.2024, ПРАЙМ

Меркель раскрыла одну важную черту Путина

Российский президент Владимир Путин создал впечатление человека, который хотел серьезного отношения к себе, заявила Ангела Меркель в своих мемуарах. Отрывки из... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T08:57+0300

2024-11-21T08:57+0300

2024-11-21T08:57+0300

политика

ангела меркель

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин создал впечатление человека, который хотел серьезного отношения к себе, заявила Ангела Меркель в своих мемуарах. Отрывки из опубликованной книги приводит издание Reuters."Я воспринимала его (Путина — прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно", — объяснила бывшая канцлерин.Она отметила, что за этой чертой российского лидера стоит тот факт, что "Россия никогда не исчезала с карты мира". Она также связала начало спецоперации со своим уходом с поста и даже привела якобы слова Путина, заявлявшего, что Украина сделает все для вступления в Североатлантический альянс после ее ухода.

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ангела меркель, владимир путин, россия, украина