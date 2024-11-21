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"Алроса" может приостановить добычу на некоторых участках в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Алроса" может приостановить добычу на некоторых участках в 2025 году
"Алроса" может приостановить добычу на некоторых участках в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Алроса" может приостановить добычу на некоторых участках в 2025 году
"Алроса" может приостановить добычу на менее рентабельных участках в следующем году на фоне затяжного кризиса в отрасли, сообщил генеральный директор компании... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:05+0300
2024-11-21T17:05+0300
алроса
кризис
добыча
алмазы
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" может приостановить добычу на менее рентабельных участках в следующем году на фоне затяжного кризиса в отрасли, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев. "Отрасль сейчас переживает очередной кризис. Этот кризис достаточно глубокий. Если посмотреть по продолжительности, то уже второй год подряд мы фиксируем неизменно снижение цен... Мы находимся в периоде, когда вынуждены заниматься оптимизационными мероприятиями, когда вынуждены внимательно смотреть за своими расходами, снижать свои затраты", - сказал он в интервью телеканалу "Алмазный край". По мнению Маринычева, цены на алмазное сырье неизбежно начнут расти, но на данный момент компании необходимо переждать кризисный период и дождаться этого роста. "Мы посмотрели на тот объем горной массы, это не может не отразиться и на объеме алмазодобычи, который мы можем позволить себе снизить в 2025 году, чтобы не нарушать общей стратегии отработки наших месторождений. Отдельные участки, которые менее рентабельны, которые находятся на пограничном значении рентабельности, могут быть подвержены приостановке в этот кризисный период", - добавил он. Тем не менее Маринычев подчеркнул, что компания планирует быстро нарастить производственные мощности и работать "традиционно" при рыночном восстановлении. По его словам, ни один из горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) остановлен не будет. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
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алроса, кризис, добыча, алмазы
Алроса, кризис, добыча, алмазы
17:05 21.11.2024
 
"Алроса" может приостановить добычу на некоторых участках в 2025 году

"Алроса" может приостановить добычу на некоторых участках из-за кризиса в отрасли

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" может приостановить добычу на менее рентабельных участках в следующем году на фоне затяжного кризиса в отрасли, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.
"Отрасль сейчас переживает очередной кризис. Этот кризис достаточно глубокий. Если посмотреть по продолжительности, то уже второй год подряд мы фиксируем неизменно снижение цен... Мы находимся в периоде, когда вынуждены заниматься оптимизационными мероприятиями, когда вынуждены внимательно смотреть за своими расходами, снижать свои затраты", - сказал он в интервью телеканалу "Алмазный край".
По мнению Маринычева, цены на алмазное сырье неизбежно начнут расти, но на данный момент компании необходимо переждать кризисный период и дождаться этого роста.
"Мы посмотрели на тот объем горной массы, это не может не отразиться и на объеме алмазодобычи, который мы можем позволить себе снизить в 2025 году, чтобы не нарушать общей стратегии отработки наших месторождений. Отдельные участки, которые менее рентабельны, которые находятся на пограничном значении рентабельности, могут быть подвержены приостановке в этот кризисный период", - добавил он.
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Тем не менее Маринычев подчеркнул, что компания планирует быстро нарастить производственные мощности и работать "традиционно" при рыночном восстановлении. По его словам, ни один из горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) остановлен не будет.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
 
Алросакризисдобычаалмазы
 
 
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