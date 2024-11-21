https://1prime.ru/20241121/dollar-852947443.html

Америка назвала цену, которую мир заплатит за право пользоваться долларом

Америка назвала цену, которую мир заплатит за право пользоваться долларом - 21.11.2024, ПРАЙМ

Америка назвала цену, которую мир заплатит за право пользоваться долларом

Дональд Трамп, готовящийся через два месяца вновь войти в Белый дом на правах президента, ранее не раз очерчивал контуры своей экономической политики. Что будет | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T08:00+0300

2024-11-21T08:00+0300

2024-11-21T08:00+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, готовящийся через два месяца вновь войти в Белый дом на правах президента, ранее не раз очерчивал контуры своей экономической политики. Что будет с долларом США при нём? Трамп — за глобальную гегемонию доллара США Он ставит во главу угла требование к странам мира использовать доллар США в качестве платёжной единицы в их внешней торговле. Если кто-то не будет это делать, то он готов ввести импортные пошлины по тарифу в 100%. Почему для США этот вопрос важен? Использование доллара США в международных расчётах не только увеличивает спрос на эту валюту, хотя и это само по себе создаёт ей хорошую поддержку. Вместе с этим идёт и определение цен на все ключевые инвестиционные товары через доллар. А это открывает возможность гибко воздействовать на цены в ходе торгов на американских биржевых площадках, используя фьючерсы, опционы и другие деривативы. Но и это не всё. Для США важно, чтобы ЦБ стран мира держали заметную часть своих резервов в долларах США, а также в облигациях американского Минфина. Всё это вместе — фундамент крепкого курса доллара США и восприятия его глобальными инвесторами как "безопасной гавани". Пока что ни одна валюта в мире принципиально не приблизилась по крепости своего глобального финансового фундамента к доллару США, и это — просто констатация факта. Даже евро. Намерение Трампа обложить европейские товары дополнительными импортными пошлинами, даже пока неосуществленное, уже давит на валюту еврозоны, и очередное снижение евро до паритета с долларом США становится весьма вероятным сценарием. Дальше - больше. Канадский доллар уже на пятилетнем минимуме к американской валюте. Японская иена принципиально никуда ни ушла от 34-летнего минимума к доллару США, который наблюдался в этом году. Парадокс американской экономики: у доллара проблемы, но с ним все хорошоА что внутри США? В октябре дефицит бюджета достиг 257,5 млрд долларов, что почти в четыре раза больше, чем в том же месяце год назад. Это второй по величине крупный дефицит государственный казны (в месяц) за всю финансовую историю США. За тот же октябрь госдолг США вырос на 487 млрд долларов и достиг нового рекорда — 36 трлн долларов. На обслуживание госдолга бюджет США будет тратить в этом году уже каждый четвертый доллар расходов. Отсюда, возникает парадоксальная ситуация. Внутри США потребительская способность американской валюты снижается, но на внешнем контуре доллар США демонстрирует на среднесрочном и длинном горизонтах рост к абсолютному большинству валют мира, если оставить за скобками денежные единицы с фиксированным или с ограниченным коридором колебаний курсом. При этом немало экономических агентов в мире обеспокоены внутренней финансовой ситуацией в США — отсюда мы видим и обновление ценой биткоина исторического максимума, и сильное движение цены золота. Рост долларовой цены золота с начала года (+27,47%) превысил отдачу по биржевому индексу S&P 500 (+24,05%). На эти же опасения реагируют и ставки по долговым бумагам американского Минфина. Доходность по 10-летним облигациям растёт и приближается к 5%. Если этот уровень будет достигнут, то нисходящая коррекция по S&P 500 становится практически неизбежной. Однако никакие сложности внутри США, включая проблему растущего госдолга, дефицита бюджета, а также высокого отрицательного сальдо внешней торговли, пока что принципиально не меняют положение доллара в мире. Внешние основы крепкого доллара позволяют поддерживать всю конструкцию американской экономики, увеличивая для этого госдолг, что можно делать ещё достаточно долгое время. Внутри же США ставка делается на экономику спроса. Особо очевидно это было при администрации Байдена: увеличение социальной поддержки и прочих аналогичных программ. Но и Трамп будет идти по этому же пути, одновременно пытаясь увеличить внутреннее производство товаров через сокращение налогов на бизнес и снятие административных барьеров для предпринимательства. Но по факту экономика США — это экономика потребления. Высокие тарифы, которыми Трамп угрожает обложить импорт товаров из других стран, будут предметом торга. ЕС и КНР удастся найти какой-то компромисс по этому вопросу с Трампом, но, скорее всего, он будет более выгоден для США. Компромисс для ЕС и КНР возможен, так как они готовы согласиться на широкое использование доллара, долларовых цен и т.п. в своей торговле, и далеко не только с США. Будущее доллара в эпоху блокчейна и искусственного интеллекта Несмотря на то, что целый ряд стран в мире стремятся (или вынуждены) сократить расчёты в долларах, пока что нет той "критической массы" расчётов в иных валютах, чтобы это создало реальный риск для американской валюты. Пока даже в мире цифровых активов на блокчейне с обеспечением в обычных денежных единицах лидерство за долларовыми стейблкоинами. И этому есть целый ряд причин, в том числе и та, что цены на большинство торгуемых товаров в мире до сих пор определяются в долларах. Поэтому при Трампе случится следующее. Внутри США доллар будет продолжать плавно обесцениваться, что уже нервирует немалое число рядовых американцев, которым для поддержания своего уровня жизни нужно больше зарабатывать. Три четверти американцев с доходом менее 4170 долларов в месяц не могут оплатить вовремя арендную плату или внести очередной платёж за ипотеку. И это неудивительно: заметная инфляция пробралась почти во все секторы экономики. Только по официальным данным за последние четыре года цена новых автомобилей выросла в США почти на 20%, аренда жилья стала дороже на 24%, а ценник в кафе и ресторанах поднялся на 25%. За электричество и бензин приходится платить на 30% и 45% больше соответственно. Таким образом, через плавную девальвацию доллара внутри страны финансовые власти будут тормозить темп роста долгового бремени. А в мире доллар будет продолжать расти по отношению к большинству валют. Это позволит американской экономике приобретать по приемлемой цене практически любые товары, которые ей нужны, а также обеспечивать доступ к комфортному финансированию. Снижение ставки ФРС США будет стимулировать страны с развивающейся экономикой брать кредиты в долларах, а это также поддержит курс американской валюты. По сути, рост курса доллара США на внешнем контуре — это та цена, которую готовы платить рыночные субъекты мира за глобальную финансовую услугу, которую предоставляют США в виде доллара и всей сопутствующей системы определения цен, расчётов, кредитования и резервирования. Будут ли альтернативы? Они уже появляются: есть расчёты в иных валютах в мире и через незападные платёжные системы. Большое открытое поле для конкуренции — это сфера финтеха, инновации в области блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ). Опыт стран Персидского залива показывает уникальные возможности, которые возникают на стыке использования больших энергетических ресурсов и внедрения инноваций в банковскую и финансовую сферу в целом. ИИ и блокчейн в ближайшее время внесут существенные изменения в работу глобальной экономики. Всё больше ценностей будет создаваться "в цифре", оттуда будут черпать силу своего устойчивого роста те страны, которые быстрее других внедрят инновации. Токенизация реальных активов укрепит новую децентрализованную финансовую архитектуру мира. Следующий виток конкуренции — за цифровыми валютами стран на глобальном уровне. В неё критически важно включаться как можно быстрее. Происходящее в мире инноваций, безусловно, будет постепенно отодвигать в сторону актуальность курса доллара в мире: цифровые инновации позволят странам в мире, идущим быстрее всех по пути их внедрения, получать большую часть своего экономического продукта через предложение децентрализованных финансовых услуг в мире.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, курс доллара к рублю цб рф, доллар сша, экономика сша