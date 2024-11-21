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"Яндекс Еда" запускает тариф доставки "Выгодно" - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Еда" запускает тариф доставки "Выгодно"
"Яндекс Еда" запускает тариф доставки "Выгодно" - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Еда" запускает тариф доставки "Выгодно"
"Яндекс Еда" запускает тариф "Выгодно" - пользователь будет дольше ждать заказ, но стоимость доставки снизится на 30%, рассказали РИА Новости в сервисе. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T06:38+0300
2024-11-21T06:38+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
яндекс.еда
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Еда" запускает тариф "Выгодно" - пользователь будет дольше ждать заказ, но стоимость доставки снизится на 30%, рассказали РИА Новости в сервисе. "Яндекс Еда начала тестировать новый тариф доставки "Выгодно". Заказ будут везти немного дольше - 1-2 часа, - а стоимость доставки будет ниже на 30%. Благодаря такому инструменту сервис с помощью технологий сможет снизить нагрузку на свою логистическую систему, а клиенты - сэкономить на доставке еды, когда она не нужна срочно и есть возможность подождать", - сказали в компании. Такая функция запущена в ответ на запрос пользователей, отметили в компании. "Яндекс Еда" выяснила, что более половины пользователей сервиса готовы подождать доставку, чтобы её стоимость была ниже. Кроме этого, в рамках эксперимента каждый десятый заказ оформлялся на условиях, предполагающих скидку за более длительное ожидание. Пока что такой инструмент доступен для 20% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако до конца года компания планирует запустить новый тариф во всех городах. Также в ближайшее время новый тариф может появиться и в "Яндекс Лавке": сейчас сервис тестирует такую опцию. "Новый тариф действует только в зонах доставки пешими и велокурьерами: на такие районы приходится большинство заказов на сервисе. Благодаря инструменту у "Еды" будет больше времени, чтобы найти курьера на конкретный заказ. Для курьеров и ресторанов заказ будет выглядеть как и при стандартном тарифе: заведение начнёт готовить еду только после назначения курьера, а значит, еда не остынет в дороге", - добавили в "Яндекс Еде".
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бизнес, москва, санкт-петербург, яндекс.еда, яндекс, яндекс.лавка
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Яндекс.Еда, Яндекс, Яндекс.Лавка
06:38 21.11.2024
 
"Яндекс Еда" запускает тариф доставки "Выгодно"

"Яндекс Еда" запускает тариф доставки "Выгодно"

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Еда" запускает тариф "Выгодно" - пользователь будет дольше ждать заказ, но стоимость доставки снизится на 30%, рассказали РИА Новости в сервисе.
"Яндекс Еда начала тестировать новый тариф доставки "Выгодно". Заказ будут везти немного дольше - 1-2 часа, - а стоимость доставки будет ниже на 30%. Благодаря такому инструменту сервис с помощью технологий сможет снизить нагрузку на свою логистическую систему, а клиенты - сэкономить на доставке еды, когда она не нужна срочно и есть возможность подождать", - сказали в компании.
Такая функция запущена в ответ на запрос пользователей, отметили в компании. "Яндекс Еда" выяснила, что более половины пользователей сервиса готовы подождать доставку, чтобы её стоимость была ниже. Кроме этого, в рамках эксперимента каждый десятый заказ оформлялся на условиях, предполагающих скидку за более длительное ожидание.
Пока что такой инструмент доступен для 20% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако до конца года компания планирует запустить новый тариф во всех городах. Также в ближайшее время новый тариф может появиться и в "Яндекс Лавке": сейчас сервис тестирует такую опцию.
"Новый тариф действует только в зонах доставки пешими и велокурьерами: на такие районы приходится большинство заказов на сервисе. Благодаря инструменту у "Еды" будет больше времени, чтобы найти курьера на конкретный заказ. Для курьеров и ресторанов заказ будет выглядеть как и при стандартном тарифе: заведение начнёт готовить еду только после назначения курьера, а значит, еда не остынет в дороге", - добавили в "Яндекс Еде".
 
БизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЯндекс.ЕдаЯндексЯндекс.Лавка
 
 
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