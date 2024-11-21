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Глава ФНС напомнил о новых возможностях для малого бизнеса в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Глава ФНС напомнил о новых возможностях для малого бизнеса в 2025 году
Глава ФНС напомнил о новых возможностях для малого бизнеса в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
Глава ФНС напомнил о новых возможностях для малого бизнеса в 2025 году
Малые предприятия на всей территории России в 2025 году получат новые возможности для упрощенного взаимодействия с налоговыми органами, рассказал глава... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:17+0300
2024-11-21T13:17+0300
экономика
россия
фнс
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Малые предприятия на всей территории России в 2025 году получат новые возможности для упрощенного взаимодействия с налоговыми органами, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимир Путиным. "Спасибо большое, что Вы подписали закон о том, что у нас автоматизированная упрощенная налоговая система открывается как возможная для всех регионов", – сказал Егоров. Путин в октябре текущего года подписал закон, допускающий с 2025 года возможность проведения эксперимента по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) в любом регионе России. Сейчас эта система применяется только в четырех пилотных регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. "Это такая система, где не налогоплательщик заполняет декларации, а мы заполняем за них налоговые декларации. Мы собираем все данные банковской системы, все данные онлайн-кассовых машин, обрабатываем их и представляем налогоплательщикам по сути предзаполненную декларацию. Они нас могут поправить или согласиться с нашими данными", - пояснил глава ФНС. При этом, по его словам, бизнес, как правило, соглашается с представленными данными. "Слава богу, почти никаких изменений плательщики не вносят, что говорит о том, что у нас консистентные данные", - сказал Егоров. Переход на АУСН осуществляется добровольно, но для этого организации и индивидуальные предприниматели должны отвечать одновременно ряду условий. В частности, численность работников не должна превышать 5 человек, годовой доход - 60 миллионов рублей, остаточная стоимость основных средств - 150 миллионов рублей.
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россия, фнс
Экономика, РОССИЯ, ФНС
13:17 21.11.2024
 
Глава ФНС напомнил о новых возможностях для малого бизнеса в 2025 году

Егоров напомнил об упрощенной налоговой системе для бизнеса

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым
Президент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Малые предприятия на всей территории России в 2025 году получат новые возможности для упрощенного взаимодействия с налоговыми органами, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимир Путиным.
"Спасибо большое, что Вы подписали закон о том, что у нас автоматизированная упрощенная налоговая система открывается как возможная для всех регионов", – сказал Егоров.
Путин в октябре текущего года подписал закон, допускающий с 2025 года возможность проведения эксперимента по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) в любом регионе России. Сейчас эта система применяется только в четырех пилотных регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
"Это такая система, где не налогоплательщик заполняет декларации, а мы заполняем за них налоговые декларации. Мы собираем все данные банковской системы, все данные онлайн-кассовых машин, обрабатываем их и представляем налогоплательщикам по сути предзаполненную декларацию. Они нас могут поправить или согласиться с нашими данными", - пояснил глава ФНС.
При этом, по его словам, бизнес, как правило, соглашается с представленными данными. "Слава богу, почти никаких изменений плательщики не вносят, что говорит о том, что у нас консистентные данные", - сказал Егоров.
Переход на АУСН осуществляется добровольно, но для этого организации и индивидуальные предприниматели должны отвечать одновременно ряду условий. В частности, численность работников не должна превышать 5 человек, годовой доход - 60 миллионов рублей, остаточная стоимость основных средств - 150 миллионов рублей.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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