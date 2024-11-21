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"Стесненные обстоятельства": ЕС решил задушить свой экономический рост - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/ekonomika-852995612.html
"Стесненные обстоятельства": ЕС решил задушить свой экономический рост
"Стесненные обстоятельства": ЕС решил задушить свой экономический рост - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Стесненные обстоятельства": ЕС решил задушить свой экономический рост
Сокращение бюджета ЕС в 2025 году может привести к усугублению разногласий и снижению экономического роста почти до нуля, говорится в материале The Economist. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:38+0300
2024-11-21T16:38+0300
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Сокращение бюджета ЕС в 2025 году может привести к усугублению разногласий и снижению экономического роста почти до нуля, говорится в материале The Economist.Согласно изданию, Европейский союз имеет сравнительно небольшой государственный долг - всего 84 процента."Континент все же столкнется с серьезными финансовыми ограничениями в 2025 году и впредь. Это, в свою очередь, обострит разногласия и сократит экономический рост почти до нуля, а также грозит подорвать расходы блока на безопасность и дальнейшую поддержку Украины", - отметил автор публикации.Риск торговой войны с США и демографические проблемы являются основными факторами, которые могут негативно сказаться на экономическом росте Европы. Дополнительно, странам Евросоюза приходится сокращать дефициты своих бюджетов в соответствии с новыми фискальными правилами, что вызывает дальнейшие ограничения на рост. Несмотря на увеличение внутреннего потребления, бюджетные проблемы уронят даже прогнозируемый скромный рост экономики.Кроме того, Украина может стать жертвой сокращений в финансировании со стороны ЕС и США, что повлечет за собой серьезные последствия для ее "военной мощи и экономического благополучия", заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Экономика, ЕС
16:38 21.11.2024
 
"Стесненные обстоятельства": ЕС решил задушить свой экономический рост

The Economist: бюджетные трудности в 2025 году задушат экономический рост Европы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Сокращение бюджета ЕС в 2025 году может привести к усугублению разногласий и снижению экономического роста почти до нуля, говорится в материале The Economist.
Согласно изданию, Европейский союз имеет сравнительно небольшой государственный долг - всего 84 процента.
"Континент все же столкнется с серьезными финансовыми ограничениями в 2025 году и впредь. Это, в свою очередь, обострит разногласия и сократит экономический рост почти до нуля, а также грозит подорвать расходы блока на безопасность и дальнейшую поддержку Украины", - отметил автор публикации.
Риск торговой войны с США и демографические проблемы являются основными факторами, которые могут негативно сказаться на экономическом росте Европы. Дополнительно, странам Евросоюза приходится сокращать дефициты своих бюджетов в соответствии с новыми фискальными правилами, что вызывает дальнейшие ограничения на рост. Несмотря на увеличение внутреннего потребления, бюджетные проблемы уронят даже прогнозируемый скромный рост экономики.
Кроме того, Украина может стать жертвой сокращений в финансировании со стороны ЕС и США, что повлечет за собой серьезные последствия для ее "военной мощи и экономического благополучия", заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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