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Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула
Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула - 21.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула
Только позитив идет из Москвы в сторону Сеула, а весь негатив идет оттуда; когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T07:32+0300
2024-11-21T07:32+0300
экономика
технологии
россия
сеул
москва
вашингтон
ран
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Только позитив идет из Москвы в сторону Сеула, а весь негатив идет оттуда; когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. "Из Москвы в сторону Сеула идет только позитив, весь негатив оттуда", - сказал он. По его словам, "после начала СВО в 2022 году, исключительно стремясь угодить Вашингтону, южнокорейцы вынуждены были добровольно отказаться от российского рынка, на котором южнокорейская бытовая электротехника, например, занимала 30%, не говоря об автопроме и судостроении". "Находившееся в то время у власти в Сеуле либеральное правительство, надо признать, довольно долго сопротивлялось, но в итоге вынуждено было пойти на объявление антироссийских санкций, хотя и не очень хотело их соблюдать", - заметил собеседник. Когда же в 2023 году к власти в стране пришли консерваторы, то сутью своей внешней политики они сделали равнение на США, стремясь во всем угодить американцам, они стали ужесточать режим санкций против России, добавил Толорая. "Странно, что в Сеуле не понимают, когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято. А им спасибо никто не скажет, некому будет", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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технологии, россия, сеул, москва, вашингтон, ран
Экономика, Технологии, РОССИЯ, СЕУЛ, МОСКВА, ВАШИНГТОН, РАН
07:32 21.11.2024
 
Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула

Эксперт Толорая: из Москвы в сторону Сеула идет только позитив, а весь негатив идет оттуда

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Только позитив идет из Москвы в сторону Сеула, а весь негатив идет оттуда; когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
"Из Москвы в сторону Сеула идет только позитив, весь негатив оттуда", - сказал он.
По его словам, "после начала СВО в 2022 году, исключительно стремясь угодить Вашингтону, южнокорейцы вынуждены были добровольно отказаться от российского рынка, на котором южнокорейская бытовая электротехника, например, занимала 30%, не говоря об автопроме и судостроении".
"Находившееся в то время у власти в Сеуле либеральное правительство, надо признать, довольно долго сопротивлялось, но в итоге вынуждено было пойти на объявление антироссийских санкций, хотя и не очень хотело их соблюдать", - заметил собеседник.
Когда же в 2023 году к власти в стране пришли консерваторы, то сутью своей внешней политики они сделали равнение на США, стремясь во всем угодить американцам, они стали ужесточать режим санкций против России, добавил Толорая.
"Странно, что в Сеуле не понимают, когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято. А им спасибо никто не скажет, некому будет", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯСЕУЛМОСКВАВАШИНГТОНРАН
 
 
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