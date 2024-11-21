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Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула

Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула - 21.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, откуда идет негатив в сторону Сеула

Только позитив идет из Москвы в сторону Сеула, а весь негатив идет оттуда; когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T07:32+0300

2024-11-21T07:32+0300

2024-11-21T07:32+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Только позитив идет из Москвы в сторону Сеула, а весь негатив идет оттуда; когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. "Из Москвы в сторону Сеула идет только позитив, весь негатив оттуда", - сказал он. По его словам, "после начала СВО в 2022 году, исключительно стремясь угодить Вашингтону, южнокорейцы вынуждены были добровольно отказаться от российского рынка, на котором южнокорейская бытовая электротехника, например, занимала 30%, не говоря об автопроме и судостроении". "Находившееся в то время у власти в Сеуле либеральное правительство, надо признать, довольно долго сопротивлялось, но в итоге вынуждено было пойти на объявление антироссийских санкций, хотя и не очень хотело их соблюдать", - заметил собеседник. Когда же в 2023 году к власти в стране пришли консерваторы, то сутью своей внешней политики они сделали равнение на США, стремясь во всем угодить американцам, они стали ужесточать режим санкций против России, добавил Толорая. "Странно, что в Сеуле не понимают, когда СВО закончится, южнокорейцам будет сложно восстановить утраченные в России позиции, ведь многое уже занято. А им спасибо никто не скажет, некому будет", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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