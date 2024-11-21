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Эксперты выяснили, сколько депутатов Госдумы имеют аккаунты в соцсетях

Эксперты выяснили, сколько депутатов Госдумы имеют аккаунты в соцсетях - 21.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько депутатов Госдумы имеют аккаунты в соцсетях

Абсолютно все депутаты Госдумы в возрасте до 35 лет имеют аккаунты и каналы в соцсетях, подсчитали для РИА Новости специалисты консалтинговой группы "Полилог". | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T06:12+0300

2024-11-21T06:12+0300

2024-11-21T06:12+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Абсолютно все депутаты Госдумы в возрасте до 35 лет имеют аккаунты и каналы в соцсетях, подсчитали для РИА Новости специалисты консалтинговой группы "Полилог". "В возрастной группе до 35 лет все депутаты ведут социальные сети, медианное значение аудитории - 8,8 тысячи", - говорится в исследовании, в котором анализировали соцсети 449 депутатов Госдумы. В свою очередь аккаунты в соцсетях ведут практически все депутаты в возрасте от 35 до 55 лет - 96,2%. Депутаты старше 55 лет реже других занимаются медийной жизнью - 82,9%. Аккаунты во "ВКонтакте" имеют 355 депутатов, в "Одноклассниках" - 41, а на Rutube - 20. Отмечается, что аудитория депутатов старше 55 лет преимущественно подписана на депутатов в Telegram, тогда как у депутатов до 35 лет более "раскручены" страницы во "ВКонтакте". Депутаты средней возрастной категории занимают промежуточное положение. По подсчетам аналитиков, суммарная аудитория депутатов Госдумы увеличилась на 1,9 миллиона год к году, до 10,3 миллиона человек. "Не про всю медиаактивность, а конкретно про личные страницы в соцсетях: если в 2024 году у депутата нет представительства в соцсети, то это равноценно стене между ним и гражданами. Это касается и одномандатников, и списочников", - прокомментировал заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев, слова которого приводятся в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, москва, госдума, вконтакте, rutube