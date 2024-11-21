https://1prime.ru/20241121/eksperty-852975558.html

Эксперты выяснили, почему депутаты предпочитают вести каналы в Telegram

Эксперты выяснили, почему депутаты предпочитают вести каналы в Telegram - 21.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, почему депутаты предпочитают вести каналы в Telegram

Депутаты Госдумы предпочитают вести каналы в Telegram, а не в других соцсетях и мессенджерах, наиболее цитируемую площадку выбирают 357 из 449 парламентариев,... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T07:13+0300

2024-11-21T07:13+0300

2024-11-21T07:13+0300

технологии

общество

москва

павел дуров

telegram

госдума

вконтакте

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852975558.jpg?1732162392

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предпочитают вести каналы в Telegram, а не в других соцсетях и мессенджерах, наиболее цитируемую площадку выбирают 357 из 449 парламентариев, подсчитали для РИА Новости специалисты консалтинговой группы "Полилог". "Мессенджер Павла Дурова побеждает в качестве основной платформы для интернет-коммуникации депутатов. Во многом это связано с желанием парламентариев и их пиар-специалистов попадать в ленты новостей, а "живой" канал в Telegram является наиболее цитируемой журналистами площадкой... В Telegram - 357 депутатов", - говорится в исследовании, в котором анализировали соцсети 449 депутатов Госдумы. Отмечается, что аккаунты на всех пяти платформах - "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", "Дзен" и Rutube - ведут только 13 депутатов, на четырех представлены 25, на трех - 155, на двух - 141, одну социальную сеть ведут 67 депутатов. Тогда как 48 народных избранников вовсе не представлены в соцсетях. "Все больше парламентариев приходят к пониманию, что под каждую платформу нужно создавать уникальный контент, а для этого нужно тратить дополнительные временные ресурсы и привлекать профильных специалистов", - прокомментировали там. В компании обратили внимание, что аудитория депутатов распределена неравномерно: на 17 депутатов с более 100 тысячами подписчиков приходится 54% от общего числа аудитории всех депутатов. При этом на 138 депутатов с менее чем 5 тысячами подписчиков - лишь 2,7% аудитории. Значительная часть контента лидеров по суммарной аудитории посвящена одной-двум тематикам из списка: региональная повестка, партийная повестка, повестка комитета, международные отношения и СВО. По подсчетам аналитиков, за последний год все фракции Госдумы демонстрируют прирост аудитории. Больше всего число подписчиков выросло у депутатов партии "Новые люди" - на 57,6% по сравнению с прошлым годом. В свою очередь у партии КПРФ самый низкий прирост аудитории - 11%. По общему числу подписчиков доминирует "Единая Россия" с 7,3 миллиона человек, а медианное значение аудитории выше у депутатов от ЛДПР - 12,2 тысячи. Там добавили, что, как и в 2023 году, среди профильных комитетов лидером по медианному значению аудитории оказался Комитет по информационной политике (22,7 тысячи). На втором месте - Комитет по защите конкуренции (13,2 тысячи), а топ-3 закрыл Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства (12,5 тысячи). В целом аккаунты в социальных сетях ведут 88,5% мужчин и 93,3% женщин-депутатов.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, павел дуров, telegram, госдума, вконтакте