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Экспорт газа из Тринидада и Тобаго в ЕС за два года вырос на 42%

Экспорт газа из Тринидада и Тобаго в ЕС за два года вырос на 42% - 21.11.2024, ПРАЙМ

Экспорт газа из Тринидада и Тобаго в ЕС за два года вырос на 42%

Экспорт газа из Тринидада и Тобаго в Евросоюз за последние два года вырос на 42% и может увеличиться еще больше после завершения строительства в стране... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T00:47+0300

2024-11-21T00:47+0300

2024-11-21T00:47+0300

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БУДАПЕШТ, 21 ноя - ПРАЙМ. Экспорт газа из Тринидада и Тобаго в Евросоюз за последние два года вырос на 42% и может увеличиться еще больше после завершения строительства в стране СПГ-терминала, заявил глава МИД председательствующей в ЕС Венгрии Петер Сийярто. Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с министром энергетики Тринидада и Тобаго Стюартом Янгом, с которым в апреле в ходе визита в Порт-оф-Спейн обсуждал возможную роль региона Карибского бассейна в обеспечении энергобезопасности Центральной Европы в будущем. "О том, что это недалеко от реальности, свидетельствует и тот факт, что экспорт природного газа из Тринидада и Тобаго в ЕС увеличился на 42% за два года... Мы договорились продолжить переговоры о возможном будущем использовании природного газа из Тринидада и Тобаго, тем более, что необходимое для этого строительство СПГ-терминала Atlantic было добавлено в список приоритетных международных разработок, поддерживаемых ЕС", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее он заявлял, что Евросоюз в ходе председательства Венгрии может расширить энергетическое сотрудничество со странами Карибского бассейна, в частности импорт СПГ из Тринидада и Тобаго, где запас составляет около 300 миллиардов кубометров. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Министр подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

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газ, венгрия, будапешт, центральная европа, петер сийярто, ес, мид, facebook