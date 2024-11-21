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"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине

"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине

Страны Североатлантического альянса на данный момент подкрепляют эскалацию украинского конфликта трупами граждан, подчеркнула официальный представитель... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:29+0300

2024-11-21T11:29+0300

2024-11-21T11:30+0300

политика

мария захарова

украина

запад

эскалация

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Страны Североатлантического альянса на данный момент подкрепляют эскалацию украинского конфликта трупами граждан, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы МИД Эстонии.Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете FT заявил, что Европа должна быть готова к отправке дополнительных сил Киеву для "подкрепления" мирного соглашения, которое может предложить новый глава США Дональд Трамп. "Сейчас страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели", - отметила Захарова в ходе брифинга, добавив, что заявления прибалтийских режимов отличаются воинствующими и националистическими подтекстами. Официальный представитель МИД России уточнила, что министр иностранных дел Эстонии намерен вовлечь других членов Североатлантического альянса в заранее проигранную борьбу, а также в очередной раз напомнила о том, что появление военного контингента НАТО на территории Украины будет равнозначно вступлению блока в войну против РФ."Это приведёт к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - резюмировала она.

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мария захарова, украина, запад, эскалация