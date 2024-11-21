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"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине
"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине
Страны Североатлантического альянса на данный момент подкрепляют эскалацию украинского конфликта трупами граждан, подчеркнула официальный представитель... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:29+0300
2024-11-21T11:30+0300
политика
мария захарова
украина
запад
эскалация
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Страны Североатлантического альянса на данный момент подкрепляют эскалацию украинского конфликта трупами граждан, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы МИД Эстонии.Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете FT заявил, что Европа должна быть готова к отправке дополнительных сил Киеву для "подкрепления" мирного соглашения, которое может предложить новый глава США Дональд Трамп. "Сейчас страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели", - отметила Захарова в ходе брифинга, добавив, что заявления прибалтийских режимов отличаются воинствующими и националистическими подтекстами. Официальный представитель МИД России уточнила, что министр иностранных дел Эстонии намерен вовлечь других членов Североатлантического альянса в заранее проигранную борьбу, а также в очередной раз напомнила о том, что появление военного контингента НАТО на территории Украины будет равнозначно вступлению блока в войну против РФ."Это приведёт к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - резюмировала она.
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мария захарова, украина, запад, эскалация
Политика, Мария Захарова, УКРАИНА, ЗАПАД, эскалация
11:29 21.11.2024 (обновлено: 11:30 21.11.2024)
 
"Подкрепляют трупами": Захарова назвала цену эскалации конфликта на Украине

Захарова: страны НАТО сейчас подкрепляют эскалацию на Украине трупами украинцев

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Страны Североатлантического альянса на данный момент подкрепляют эскалацию украинского конфликта трупами граждан, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы МИД Эстонии.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете FT заявил, что Европа должна быть готова к отправке дополнительных сил Киеву для "подкрепления" мирного соглашения, которое может предложить новый глава США Дональд Трамп.
"Сейчас страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели", - отметила Захарова в ходе брифинга, добавив, что заявления прибалтийских режимов отличаются воинствующими и националистическими подтекстами.
Официальный представитель МИД России уточнила, что министр иностранных дел Эстонии намерен вовлечь других членов Североатлантического альянса в заранее проигранную борьбу, а также в очередной раз напомнила о том, что появление военного контингента НАТО на территории Украины будет равнозначно вступлению блока в войну против РФ.
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"Это приведёт к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - резюмировала она.
 
ПолитикаМария ЗахароваУКРАИНАЗАПАДэскалация
 
 
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