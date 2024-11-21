Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241121/eskalatsiya-853006118.html
Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта
Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта - 21.11.2024, ПРАЙМ
Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов вглубь... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T22:49+0300
2024-11-21T22:56+0300
политика
сша
россия
украина
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b2f15ff4b3f14d255c14dbc7a1afcb00.jpg
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов вглубь российской территории ракетами ATACMS привело к эскалации украинского конфликта. При этом она переложила вину на Россию. Отвечая журналистам на вопрос, могло ли возможное решение Байдена позволить ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России стать причиной эскалации конфликта на Украине Жан-Пьер сказала, что "каждый шаг эскалации приходит из России" и "они являются теми, кто это эскалирует". Она также заявила, что ответственность за эскалацию не лежит ни на Киеве, ни на Вашингтоне.
https://1prime.ru/20241121/raketa-853005978.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_a0638f6c7e4f3095fd51f351ff584a95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, украина, конфликт
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА, конфликт
22:49 21.11.2024 (обновлено: 22:56 21.11.2024)
 
Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта

Белый дом обвинил Москву в эскалации украинского конфликта

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов вглубь российской территории ракетами ATACMS привело к эскалации украинского конфликта. При этом она переложила вину на Россию.
Отвечая журналистам на вопрос, могло ли возможное решение Байдена позволить ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России стать причиной эскалации конфликта на Украине Жан-Пьер сказала, что "каждый шаг эскалации приходит из России" и "они являются теми, кто это эскалирует".
Она также заявила, что ответственность за эскалацию не лежит ни на Киеве, ни на Вашингтоне.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
В Белом доме прокомментировали заявление Путина о пуске ракеты "Орешник"
22:37
 
ПолитикаСШАРОССИЯУКРАИНАконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала