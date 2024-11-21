https://1prime.ru/20241121/eskalatsiya-853006118.html

Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта

Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта - 21.11.2024, ПРАЙМ

Белый дом отверг обвинения в эскалации украинского конфликта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов вглубь... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T22:49+0300

2024-11-21T22:49+0300

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политика

сша

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украина

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг отказалась признавать, что возможное разрешение президентом США Джо Байденом дальних ударов вглубь российской территории ракетами ATACMS привело к эскалации украинского конфликта. При этом она переложила вину на Россию. Отвечая журналистам на вопрос, могло ли возможное решение Байдена позволить ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России стать причиной эскалации конфликта на Украине Жан-Пьер сказала, что "каждый шаг эскалации приходит из России" и "они являются теми, кто это эскалирует". Она также заявила, что ответственность за эскалацию не лежит ни на Киеве, ни на Вашингтоне.

https://1prime.ru/20241121/raketa-853005978.html

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сша, россия, украина, конфликт