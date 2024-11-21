https://1prime.ru/20241121/fas-852984891.html

ФАС завела дело против производителя химической продукции АО "Каустик"

ФАС завела дело против производителя химической продукции АО "Каустик" - 21.11.2024, ПРАЙМ

ФАС завела дело против производителя химической продукции АО "Каустик"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против производителя химической продукции АО "Каустик" из-за завышения цен на синтетическую соляную... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:56+0300

2024-11-21T11:56+0300

2024-11-21T11:57+0300

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против производителя химической продукции АО "Каустик" из-за завышения цен на синтетическую соляную кислоту, сообщило ведомство. "ФАС России возбудила дело в отношении АО "Каустик". В действиях компании ведомство выявило признаки установления монопольно высокой цены на синтетическую соляную кислоту", - говорится в сообщении. Служба установила, что на соответствующем товарном рынке доля АО "Каустик" составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение. ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что за последние два с половиной года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту. Синтетическая соляная кислота применяется в химической, металлургической, нефтегазовой и пищевой промышленности.

https://1prime.ru/20241119/toplivo-852904943.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф