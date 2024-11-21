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ФАС завела дело против производителя химической продукции АО "Каустик"
ФАС завела дело против производителя химической продукции АО "Каустик" - 21.11.2024, ПРАЙМ
ФАС завела дело против производителя химической продукции АО "Каустик"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против производителя химической продукции АО "Каустик" из-за завышения цен на синтетическую соляную... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:56+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против производителя химической продукции АО "Каустик" из-за завышения цен на синтетическую соляную кислоту, сообщило ведомство. "ФАС России возбудила дело в отношении АО "Каустик". В действиях компании ведомство выявило признаки установления монопольно высокой цены на синтетическую соляную кислоту", - говорится в сообщении. Служба установила, что на соответствующем товарном рынке доля АО "Каустик" составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение. ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что за последние два с половиной года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту. Синтетическая соляная кислота применяется в химической, металлургической, нефтегазовой и пищевой промышленности.
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ФАС завела дело против производителя химической продукции АО "Каустик"
ФАС завела дело против АО "Каустик" из-за высоких цен на соляную кислоту
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против производителя химической продукции АО "Каустик" из-за завышения цен на синтетическую соляную кислоту, сообщило ведомство.
"ФАС России возбудила дело в отношении АО "Каустик". В действиях компании ведомство выявило признаки установления монопольно высокой цены на синтетическую соляную кислоту", - говорится в сообщении.
Служба установила, что на соответствующем товарном рынке доля АО "Каустик" составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение.
ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что за последние два с половиной года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту.
Синтетическая соляная кислота применяется в химической, металлургической, нефтегазовой и пищевой промышленности.
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