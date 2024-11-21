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Силуанов рассказал, на сколько пополнится ФНБ в 2024 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал, на сколько пополнится ФНБ в 2024 году
Силуанов рассказал, на сколько пополнится ФНБ в 2024 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, на сколько пополнится ФНБ в 2024 году
Минфин РФ рассчитывает пополнить Фонд национального благосостояния по итогам текущего года на 1,3-1,4 триллиона рублей, сообщил глава министерства Антон... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:38+0300
2024-11-21T10:38+0300
экономика
россия
фнб
минфин
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает пополнить Фонд национального благосостояния по итогам текущего года на 1,3-1,4 триллиона рублей, сообщил глава министерства Антон Силуанов. "В этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 триллиона рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса, подушки безопасности, как мы всегда говорим, для выполнения бюджетных обязательств", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он также ответил на вопрос относительно опасений снижения цен на нефть во время президентства Дональда Трампа. "У нас есть бюджетное правило, у нас есть цена отсечения, по которой мы балансируем бюджет. Цена эта 60 долларов за баррель. Поэтому в целом инструментарий создан. Если цена будет ниже нашей, так сказать, плановой цены отсечения, соответственно, будут привлекаться средства из Фонда национального благосостояния. Будет чуть выше, фонд будет пополняться", - сказал глава Минфина. "Если цены (на нефть - ред.) будут колебаться, наша с вами основная задача заключается в том, чтобы спокойно выполнять все то, что запланировано в бюджете. И инструментарий создан, еще раз повторюсь, он работает", - заключил он.
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россия, фнб, минфин
Экономика, РОССИЯ, ФНБ, Минфин
10:38 21.11.2024
 
Силуанов рассказал, на сколько пополнится ФНБ в 2024 году

Силуанов: Минфин рассчитывает в 2024 году пополнить ФНБ на 1,3-1,4 трлн рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Антон Силуанов
%Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает пополнить Фонд национального благосостояния по итогам текущего года на 1,3-1,4 триллиона рублей, сообщил глава министерства Антон Силуанов.
"В этом году мы пополним ФНБ на сумму примерно от 1,3 до 1,4 триллиона рублей. Хороший задел для нашего финансового запаса, подушки безопасности, как мы всегда говорим, для выполнения бюджетных обязательств", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он также ответил на вопрос относительно опасений снижения цен на нефть во время президентства Дональда Трампа.
"У нас есть бюджетное правило, у нас есть цена отсечения, по которой мы балансируем бюджет. Цена эта 60 долларов за баррель. Поэтому в целом инструментарий создан. Если цена будет ниже нашей, так сказать, плановой цены отсечения, соответственно, будут привлекаться средства из Фонда национального благосостояния. Будет чуть выше, фонд будет пополняться", - сказал глава Минфина.
"Если цены (на нефть - ред.) будут колебаться, наша с вами основная задача заключается в том, чтобы спокойно выполнять все то, что запланировано в бюджете. И инструментарий создан, еще раз повторюсь, он работает", - заключил он.
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