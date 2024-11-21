https://1prime.ru/20241121/fns-852985014.html

ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей

ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей - 21.11.2024, ПРАЙМ

ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T12:06+0300

2024-11-21T12:06+0300

2024-11-21T12:14+0300

фнс

даниил егоров

налоговые поступления

консолидированный бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/83328/38/833283816_0:43:3211:1849_1920x0_80_0_0_a662c611e5aae63a4d646a40a95a09f7.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%."За январь-октябрь 2024 года в консолидированный бюджет поступило 46 триллионов рублей", – сказал Егоров. "Это по сути плюс 8,1 триллиона рублей к прошлому году", - добавил он.При этом, по его словам, рост поступлений в федеральный бюджет за указанный период составил 30%. "Там, естественно, в том числе сказалась и ситуация по углеводородам", – уточнил глава ФНС.В частности, по его данным, в федеральный бюджет за 10 месяцев поступило налогов на 20,2 триллиона рублей, в том числе ненефтегазовые доходы составили 11 триллионов рублей – рост на 21% к прошлому году.Поступления по НДС за указанный период выросли на 22,1%, а по страховым взносам – на 23,3%.

https://1prime.ru/20241121/fnb-852982539.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фнс, даниил егоров, налоговые поступления, консолидированный бюджет