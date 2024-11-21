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ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей - 21.11.2024, ПРАЙМ
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ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей
ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей - 21.11.2024, ПРАЙМ
ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:06+0300
2024-11-21T12:14+0300
фнс
даниил егоров
налоговые поступления
консолидированный бюджет
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%."За январь-октябрь 2024 года в консолидированный бюджет поступило 46 триллионов рублей", – сказал Егоров. "Это по сути плюс 8,1 триллиона рублей к прошлому году", - добавил он.При этом, по его словам, рост поступлений в федеральный бюджет за указанный период составил 30%. "Там, естественно, в том числе сказалась и ситуация по углеводородам", – уточнил глава ФНС.В частности, по его данным, в федеральный бюджет за 10 месяцев поступило налогов на 20,2 триллиона рублей, в том числе ненефтегазовые доходы составили 11 триллионов рублей – рост на 21% к прошлому году.Поступления по НДС за указанный период выросли на 22,1%, а по страховым взносам – на 23,3%.
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фнс, даниил егоров, налоговые поступления, консолидированный бюджет
ФНС, Даниил Егоров, налоговые поступления, консолидированный бюджет
12:06 21.11.2024 (обновлено: 12:14 21.11.2024)
 
ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей

Егоров: налоговые поступления в консолидированный бюджет вырастут на 18,9% в 2024 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнспекция Федеральной налоговой службы РФ
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 2024 год вырастут на 18,9% к прошлогоднему уровню и достигнут 55,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры", - сказал Егоров, говоря о прогнозе налоговых поступлений на текущий год.
Таким образом, прирост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года составит 18,9%.
"За январь-октябрь 2024 года в консолидированный бюджет поступило 46 триллионов рублей", – сказал Егоров. "Это по сути плюс 8,1 триллиона рублей к прошлому году", - добавил он.
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При этом, по его словам, рост поступлений в федеральный бюджет за указанный период составил 30%. "Там, естественно, в том числе сказалась и ситуация по углеводородам", – уточнил глава ФНС.
В частности, по его данным, в федеральный бюджет за 10 месяцев поступило налогов на 20,2 триллиона рублей, в том числе ненефтегазовые доходы составили 11 триллионов рублей – рост на 21% к прошлому году.
Поступления по НДС за указанный период выросли на 22,1%, а по страховым взносам – на 23,3%.
 
ФНСДаниил Егоровналоговые поступленияконсолидированный бюджет
 
 
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