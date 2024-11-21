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Глава ФНС доложил Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ФНС доложил Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС
Глава ФНС доложил Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС - 21.11.2024, ПРАЙМ
Глава ФНС доложил Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС
Глава Федеральной налоговый службы (ФНС) Даниил Егоров доложил президенту России Владимиру Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:44+0300
2024-11-21T13:44+0300
экономика
россия
владимир путин
фнс
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговый службы (ФНС) Даниил Егоров доложил президенту России Владимиру Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС. "Мы договорились о том, что мы обмениваемся вопросами и проблемами наших налогоплательщиков, которые возникают между нашими странами", – сообщил Егоров. Соответствующие документы, по его словам, были подписаны на встрече представителей налоговых органов стран БРИКС в Москве. "То есть, если российская компания работает в Китае, в Индии, в ЮАР или где-то еще, она может не сама спрашивать ту юрисдикцию, а может спросить нас. И, конечно, наша коммуникация вызволяет решать проблемы налогоплательщиков на другом уровне", – пояснил глава ФНС. "Все это мы грузим на единую платформу вопросов и ответов, и по сути создаем сеть налоговых администраций, помогающих как в общей экономической деятельности, так и просто в работе на отдельных территориях стран БРИКС", - добавил Егоров. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Сейчас в него входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.
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россия, владимир путин, фнс
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ФНС
13:44 21.11.2024
 
Глава ФНС доложил Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС

Глава ФНС Егоров доложил Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым
Президент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговый службы (ФНС) Даниил Егоров доложил президенту России Владимиру Путину о создании сети налоговых администраций БРИКС.
"Мы договорились о том, что мы обмениваемся вопросами и проблемами наших налогоплательщиков, которые возникают между нашими странами", – сообщил Егоров. Соответствующие документы, по его словам, были подписаны на встрече представителей налоговых органов стран БРИКС в Москве.
"То есть, если российская компания работает в Китае, в Индии, в ЮАР или где-то еще, она может не сама спрашивать ту юрисдикцию, а может спросить нас. И, конечно, наша коммуникация вызволяет решать проблемы налогоплательщиков на другом уровне", – пояснил глава ФНС.
"Все это мы грузим на единую платформу вопросов и ответов, и по сути создаем сеть налоговых администраций, помогающих как в общей экономической деятельности, так и просто в работе на отдельных территориях стран БРИКС", - добавил Егоров.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Сейчас в него входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.
Президент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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