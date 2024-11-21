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Австрия отказалась от российского газа. Его сразу же "растащили" по Европе

Австрия отказалась от российского газа. Его сразу же "растащили" по Европе - 21.11.2024, ПРАЙМ

Австрия отказалась от российского газа. Его сразу же "растащили" по Европе

Австрия осталась без российского газа – теперь ей предрекают резкий рост цен на голубое топливо, а соседи по Европе сразу же "расхватали" его после отказа Вены... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T04:04+0300

2024-11-21T04:04+0300

2024-11-21T04:04+0300

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поставки российского газа

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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ, Елена Савельева. Австрия осталась без российского газа – теперь ей предрекают резкий рост цен на голубое топливо, а соседи по Европе сразу же "расхватали" его после отказа Вены от поставок. Почему австрийцы лишились российских поставок, куда пойдет "лишний" газ, и как ситуация может отразиться на перспективах транзита через Украину – в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОстановка поставокАвстрийский энергорегулятор E-Control сообщил о прекращении поставок газа со стороны "Газпром экспорта" для австрийской OMV Marketing und Trading 16 ноября. Ранее, 13 ноября, OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу.Австрийская энергетическая компания выиграла международный арбитраж по иску на сумму 230 млн евро, поданному ею против российской компании. Суд признал, что "Газпром", остановив поставки по маршруту через Германию, нанес Австрии ущерб.По решению суда, OMV может получить компенсацию, отбирая российский газ и не платя за него. Однако поставки были остановлены.Отсутствие платежейВ Европе обвинили во всем Россию. Комментируя прекращение поставок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва "пытается шантажировать Австрию, прекращая поставки газа, и "использует газ в качестве оружия".ПАО "Газпром" исполняет обязательства по заключенным контрактам, а приостановка поставок газа именно в Австрию связана с отсутствием оплаты в полном объеме согласно обязательствам по контракту, поясняет Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора."Решение международного арбитражного суда о взыскании долга с ООО "Газпром экспорт" в пользу австрийской компании OMV не означает, что расчет компенсации является акцептованным российской стороной и то, что эту сумму необходимо вычесть из стандартных платежных обязательств" - подчеркивает аналитик.Цены взлетелиГлава ЕК пообещала, что Европа поддержит Австрию, заявив "что ЕС готов к зиме, и "его газохранилища полны".Однако оптимизм может оказаться избыточным. Так, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что австрийскому бизнесу грозит массовое банкротство после остановки поставок газа из России. По ее словам, в 2021 году зависимость Австрии от импорта российского топлива составляла около 75%, а к 2024 году увеличилась до 90%.По оценкам эксперта Фонда энергетической безопасности Игоря Юшкова, суточные объемы российского газа, которые получала в текущем году OMV, составляли около 17 миллионов кубометров, что в годовом выражении могло бы составить примерно 6 миллиардов кубометров, отметил Юшков. Это соответствует примерно 40-45% общего объема поставок "Газпрома" через Украину.На фоне новостей об отказе австрийской OMV от российского газа в Европе началось ценовое ралли. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за отметку 500 долларов."Несмотря на значительные объемы запасов в европейских ПХГ, цена упорно растет. Это указывает на "растерянность" европейской экономики относительно будущего энергосистемы региона. Ни политики, ни промышленники не представляют каким образом действовать в обновленной реальности" - указывает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Лишним не будетОтказ Австрии от российского газа не повлиял на поставки топлива в ЕС."Газпром" продолжает подавать газ европейским потребителям через Украину на прежнем уровне, несмотря на прекращение поставок OMV. Более того, "австрийские" объемы могли найти новых покупателей в Европе. Топливо у РФ в значительных объемах закупают Словакия, Венгрия, Чехия, Италия и Сербия. Их привлекает сравнительно низкая цена на энергоноситель."Сохранение объема транзита через Суджу может указывать и на то, что ведется активная спотовая торговля российским газом на внутренней европейской бирже. От него не откажется Италия, Бельгия, Франция, Испания — потенциальных потребителей хватает. Не исключено, что теперь Австрия покупает тот же газ, только через посредников с наценкой" - считает Марышев.Спотовые поставки на внутриевропейской бирже, по его словам, австрийцам придется искать в любом случае. Хотя бы по той причине, что сжиженный газ заметно дороже - на 20-30%.Что дальшеДействия Австрии, как отмечают наблюдатели, вполне вписываются в продолжающийся в ЕС политический торг вокруг перспектив транзита газа через Украину, соглашение о котором истекает уже в конце года.Эксперты не исключают самые разные сценарии, при которых существующие объемы поставок сохрянятся. Может быть, это будет "словакский" газ российского происхождения, который с наценкой будет распределяться по всей Европе. Возможно - уже проверенная "венгерская" схема, которая позволила сохранить транзит по нефтепроводу "Дружба".Становится рабочей схемой перехода права собственности на российские углеводороды на границе России или Белоруссии, что, в свою очередь, снижает риски для российских поставщиков, связанные с дальнейшей транспортировкой по территории Украины, замечает Тамара Сафонова.Европе любые такие маневры обойдутся дороже – пострадают и рядовые потребители и промышленность. Россия же сохранит экспорт даже при самом пессимистичном сценарии – полной остановке транзита. Эспортный поток всегда можно перенаправить в СНГ, Юго-Восточную Азию, АТР и на внутренний рынок.

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, поставки газа, поставки российского газа, австрия