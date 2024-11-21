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В МИД отвергли идею благотворительности при поставках газа в Австрию

В МИД отвергли идею благотворительности при поставках газа в Австрию - 21.11.2024, ПРАЙМ

В МИД отвергли идею благотворительности при поставках газа в Австрию

Россия прекратила поставки газа австрийскому концерну OMV, Москва считает это решение обоснованным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:48+0300

2024-11-21T10:48+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия прекратила поставки газа австрийскому концерну OMV, Москва считает это решение обоснованным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Представитель внешнеполитического ведомства заметила, что "Газпром-экспорт" уведомил OMV о прекращении поставок газа с 16 ноября. Решение было принято после арбитражного разбирательства, в котором OMV выиграл иск о якобы недопоставке газа осенью 2022 года. Подрыв газопровода "Северный поток" и прекращение транзита через Польшу стали причинами снижения прокачки газа, но OMV и арбитры игнорировали эти факторы.Австрийская сторона должна понимать, что Указ Президента РФ № 172 от 31 марта 2022 года обязывает иностранных покупателей выполнять обязательства перед российскими поставщиками газа, включая оплату в рублях. Если решение суда не будет выполнено, это может привести к остановке поставок газа."Это недобросовестное поведение австрийского концерна. Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправдана. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся", - резюмировала дипломат.

https://1prime.ru/20241120/gaz-852938953.html

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россия, австрия, мид, газ