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Оценена амплитуда колебания цен на газ в Европе этой зимой - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Оценена амплитуда колебания цен на газ в Европе этой зимой
Оценена амплитуда колебания цен на газ в Европе этой зимой - 21.11.2024, ПРАЙМ
Оценена амплитуда колебания цен на газ в Европе этой зимой
Биржевые цены на газ в Европе зависят от погоды и геополитики, в ближайшее время могут колебаться от 400 до 600 долларов за тысячу кубометров, такой прогноз дал | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:12+0300
2024-11-21T15:16+0300
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газ
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе зависят от погоды и геополитики, в ближайшее время могут колебаться от 400 до 600 долларов за тысячу кубометров, такой прогноз дал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 520 долларов за тысячу кубометров – впервые с 27 ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE. "В ближайшие месяцы ключевыми факторами, влияющими на цены на газ, останутся погода и геополитика, что осложняет прогнозы. В случае холодной зимы и полной остановки транзита через Украину вероятен рост цен до 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в сценарии очередной мягкой зимы и хотя бы частичной нормализации политической ситуации вероятна коррекция к 400 долларам за тысячу кубометров", – отметил Кауфман. Последняя волна роста цен была связана с эскалацией украинского конфликта, что увеличивает вероятность остановки или снижения транзита с 2025 года, и достаточно быстрым для ноября расходом газа из хранилищ из-за всё ещё сниженного импорта СПГ и слабых показателей ветрогенерации, объяснил он. На фоне роста цен в Европе в ближайшие недели будет наблюдаться постепенное перенаправление сжиженного газа с азиатского рынка, что стабилизирует ситуацию, добавил эксперт. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров, впервые с 28 ноября 2023 года.
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европа, газ, ice, биржевые торги
Экономика, ЕВРОПА, Газ, ICE, биржевые торги
15:12 21.11.2024 (обновлено: 15:16 21.11.2024)
 
Оценена амплитуда колебания цен на газ в Европе этой зимой

Кауфман: цена на газ в Европе может колебаться от $400 до $600 за тысячу кубов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа территории Оренбургского газоперерабатывающего завода
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе зависят от погоды и геополитики, в ближайшее время могут колебаться от 400 до 600 долларов за тысячу кубометров, такой прогноз дал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 520 долларов за тысячу кубометров – впервые с 27 ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.
"В ближайшие месяцы ключевыми факторами, влияющими на цены на газ, останутся погода и геополитика, что осложняет прогнозы. В случае холодной зимы и полной остановки транзита через Украину вероятен рост цен до 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в сценарии очередной мягкой зимы и хотя бы частичной нормализации политической ситуации вероятна коррекция к 400 долларам за тысячу кубометров", – отметил Кауфман.
Последняя волна роста цен была связана с эскалацией украинского конфликта, что увеличивает вероятность остановки или снижения транзита с 2025 года, и достаточно быстрым для ноября расходом газа из хранилищ из-за всё ещё сниженного импорта СПГ и слабых показателей ветрогенерации, объяснил он.
На фоне роста цен в Европе в ближайшие недели будет наблюдаться постепенное перенаправление сжиженного газа с азиатского рынка, что стабилизирует ситуацию, добавил эксперт.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров, впервые с 28 ноября 2023 года.
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