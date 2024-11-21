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Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение по газу в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение по газу в 2025 году
Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение по газу в 2025 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение по газу в 2025 году
Сербия надеется весной 2025 года подписать с Россией новое соглашение о поставках газа на прежних условиях или даже лучше, заявил на пресс-конференции министр... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:22+0300
2024-11-21T15:22+0300
энергетика
газ
сербия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Сербия надеется весной 2025 года подписать с Россией новое соглашение о поставках газа на прежних условиях или даже лучше, заявил на пресс-конференции министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович. "Одним из важнейших экономических показателей и важных факторов нашего экономического развития является то, что в Сербии - самая низкая цена газа в Европе благодаря поддержке Российской Федерации... Мы надеемся, что весной следующего года будет подписано новое соглашение... И условия для Республики Сербия по поставкам газа будут те же в ближайший период или даже лучше", - отметил министр. В Санкт-Петербурге проходит 20-е заседание межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Попович является председателем сербской части комитета, а российской - министр экономического развития РФ Максим Решетников. Глава сербского государства Александр Вучич 20 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поблагодарил его за договоренность о поставках дополнительных объемов газа Сербии зимой. Вучич сообщал в октябре, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы".
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газ, сербия, европа
Энергетика, Газ, СЕРБИЯ, ЕВРОПА
15:22 21.11.2024
 
Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение по газу в 2025 году

Сербия надеется весной 2025 года подписать с Россией новое соглашение о поставках газа

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Сербия надеется весной 2025 года подписать с Россией новое соглашение о поставках газа на прежних условиях или даже лучше, заявил на пресс-конференции министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович.
"Одним из важнейших экономических показателей и важных факторов нашего экономического развития является то, что в Сербии - самая низкая цена газа в Европе благодаря поддержке Российской Федерации... Мы надеемся, что весной следующего года будет подписано новое соглашение... И условия для Республики Сербия по поставкам газа будут те же в ближайший период или даже лучше", - отметил министр.
В Санкт-Петербурге проходит 20-е заседание межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Попович является председателем сербской части комитета, а российской - министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Глава сербского государства Александр Вучич 20 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поблагодарил его за договоренность о поставках дополнительных объемов газа Сербии зимой.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Сербия обратились к России за помощью с отводом от нефтепровода "Дружба"
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Вучич сообщал в октябре, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы".
 
ЭнергетикаГазСЕРБИЯЕВРОПА
 
 
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