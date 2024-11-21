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"Занимается самообманом": ЕС зря надеется обойтись без российского газа - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Занимается самообманом": ЕС зря надеется обойтись без российского газа
"Занимается самообманом": ЕС зря надеется обойтись без российского газа - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Занимается самообманом": ЕС зря надеется обойтись без российского газа
В Евросоюзе наблюдается рост цен на газ, но политики не признают эту проблему, продолжая настаивать на отказе от российского голубого топлива, передает... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:51+0300
2024-11-21T15:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В Евросоюзе наблюдается рост цен на газ, но политики не признают эту проблему, продолжая настаивать на отказе от российского голубого топлива, передает агентство Bloomberg."Европа занимается самообманом, внушив себе, что зависимость от российского газа она практически поборола. Это не так", - говорится в материале.Автор материала заметил, что странам ЕС действительно удалось несколько сократить зависимость от российских поставок, однако это обернулось стремительным ростом цен. Высокие цены на газ и электроэнергию в свою очередь негативно сказываются на будущем энергоемких компаний Европы.Ко всему прочему, большое количество заводов объявляют о закрытии и массовых увольнениях. Розничные цены на газ и электроэнергию растут, что усугубляет инфляцию. Цены на газ в Европе выросли до 47 евро за мегаватт-час, что на 130% выше среднего показателя 2010-2020 годов.Проблема также заключается в цене газа в Европе, она достигла 14 долларов за миллион британских тепловых единиц, в то время как цена в США составляет 3 доллара. Из-за этого Европа становится не привлекательным местом для инвестиций в энергоемкие операции, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, газ, ес
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕС
15:51 21.11.2024
 
"Занимается самообманом": ЕС зря надеется обойтись без российского газа

Bloomberg: ЕС занимается самообманом, говоря, что обойдется без российского газа

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В Евросоюзе наблюдается рост цен на газ, но политики не признают эту проблему, продолжая настаивать на отказе от российского голубого топлива, передает агентство Bloomberg.
"Европа занимается самообманом, внушив себе, что зависимость от российского газа она практически поборола. Это не так", - говорится в материале.
Автор материала заметил, что странам ЕС действительно удалось несколько сократить зависимость от российских поставок, однако это обернулось стремительным ростом цен. Высокие цены на газ и электроэнергию в свою очередь негативно сказываются на будущем энергоемких компаний Европы.
Ко всему прочему, большое количество заводов объявляют о закрытии и массовых увольнениях. Розничные цены на газ и электроэнергию растут, что усугубляет инфляцию. Цены на газ в Европе выросли до 47 евро за мегаватт-час, что на 130% выше среднего показателя 2010-2020 годов.
Проблема также заключается в цене газа в Европе, она достигла 14 долларов за миллион британских тепловых единиц, в то время как цена в США составляет 3 доллара. Из-за этого Европа становится не привлекательным местом для инвестиций в энергоемкие операции, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Эксперт ожидает снижения поставок российского газа в Европу
15:36
 
ЭнергетикаРОССИЯГазЕС
 
 
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