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Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка
Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка - 21.11.2024, ПРАЙМ
Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка
США расширили антироссийский санкционный список, включив в него Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге,... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T18:47+0300
2024-11-21T19:24+0300
политика
сша
санкции против рф
банки
газпромбанк
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. США расширили антироссийский санкционный список, включив в него Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Кипре и Южной Африке. Об этом сказано в опубликованном в четверг заявлении Минфина США.В четверг ведомство опубликовало очередной пакет антироссийских санкций.В минфине США считают, что Газпромбанк "используется российским правительством для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших". Ранее санкции против Газпромбанка ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия.Все активы фирм, подпавших под санкции, заблокированы на территории Штатов, а американским гражданам запрещаются любые финансовые операции с их участием.Санкции были введены согласно указу президента США №14024 за деятельность в финансовом секторе экономики РФ. Минфин США уточнил, что любые структуры, на 50% и более принадлежащие Газпромбанку или его дочерним компаниям, также подпадают под санкции, даже если они прямо не обозначены в списке.При этом Вашингтон разрешил американцам проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за границей, если такие операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.Согласно сообщению, лицензия позволяет совершать транзакции, необходимые для обеспечения работы российских дипмиссий, включая выплату зарплат сотрудникам и возмещение их расходов. При этом лицензия не позволяет проводить операции, связанные с переводами через корреспондентские счета, списанием средств со счетов ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ в американских банках, а также другие транзакции, запрещенные действующими санкциями, если только они не были отдельно разрешены.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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сша, санкции против рф, банки, газпромбанк
Политика, США, санкции против РФ, Банки, Газпромбанк
18:47 21.11.2024 (обновлено: 19:24 21.11.2024)
 
Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка

Газпромбанк попал под новые американские санкции

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота отделения Газпромбанка в Москве
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – ПРАЙМ. США расширили антироссийский санкционный список, включив в него Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, включая находящиеся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Кипре и Южной Африке. Об этом сказано в опубликованном в четверг заявлении Минфина США.
В четверг ведомство опубликовало очередной пакет антироссийских санкций.
В минфине США считают, что Газпромбанк "используется российским правительством для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших". Ранее санкции против Газпромбанка ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия.
Все активы фирм, подпавших под санкции, заблокированы на территории Штатов, а американским гражданам запрещаются любые финансовые операции с их участием.
Санкции были введены согласно указу президента США №14024 за деятельность в финансовом секторе экономики РФ. Минфин США уточнил, что любые структуры, на 50% и более принадлежащие Газпромбанку или его дочерним компаниям, также подпадают под санкции, даже если они прямо не обозначены в списке.
При этом Вашингтон разрешил американцам проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за границей, если такие операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.
Согласно сообщению, лицензия позволяет совершать транзакции, необходимые для обеспечения работы российских дипмиссий, включая выплату зарплат сотрудникам и возмещение их расходов. При этом лицензия не позволяет проводить операции, связанные с переводами через корреспондентские счета, списанием средств со счетов ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ в американских банках, а также другие транзакции, запрещенные действующими санкциями, если только они не были отдельно разрешены.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
США вводят санкции против представителей Банка России
18:19
 
ПолитикаСШАсанкции против РФБанкиГазпромбанк
 
 
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