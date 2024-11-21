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В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США
Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:37+0300
2024-11-21T19:37+0300
2024-11-21T19:37+0300
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации. "Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме. "Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении. Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.
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россия, газпромбанк, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Газпромбанк, санкции против РФ
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США
Газпромбанк: включение банка в санкционный список США не влияет на его работу
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации.
"Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме.
"Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении.
Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.
США расширили санкционный список против России