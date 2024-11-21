Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/gazprombank-853003457.html
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США
Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:37+0300
2024-11-21T19:37+0300
экономика
россия
газпромбанк
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/59/826755947_0:0:3235:1819_1920x0_80_0_0_3f972646af694e5fff1c726ec5c30981.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации. "Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме. "Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении. Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.
https://1prime.ru/20241121/banki-853001187.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/59/826755947_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f5fd430c6c18d77cfa47e4a380e2d5a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газпромбанк, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Газпромбанк, санкции против РФ
19:37 21.11.2024
 
В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США

Газпромбанк: включение банка в санкционный список США не влияет на его работу

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию Петербургского экономического форума
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации.
"Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме.
"Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении.
Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.
Вашингтон, США
США расширили санкционный список против России
18:22
 
ЭкономикаРОССИЯГазпромбанксанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала