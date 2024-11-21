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В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США

В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США - 21.11.2024, ПРАЙМ

В Газпромбанке прокомментировали введение против него санкций США

Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T19:37+0300

2024-11-21T19:37+0300

2024-11-21T19:37+0300

экономика

россия

газпромбанк

санкции против рф

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации. "Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме. "Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении. Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.

https://1prime.ru/20241121/banki-853001187.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газпромбанк, санкции против рф