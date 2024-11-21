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В ГД внесут проект о переводе беременных на удаленку - 21.11.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о переводе беременных на удаленку
В ГД внесут проект о переводе беременных на удаленку - 21.11.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о переводе беременных на удаленку
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T01:24+0300
2024-11-21T01:24+0300
общество
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852967793.jpg?1732141460
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на удалённый режим работы на основании письменного заявления, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Настоящим законопроектом предлагается обязать работодателей по письменному заявлению работника (при условии, что специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно) переводить на удалённый режим следующие категории работников… беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как пояснил РИА Новости Миронов, по действующему законодательству работодатели не обязаны переводить беременных женщин на дистанционную работу, что является большой проблемой для многих женщин. "По нашему мнению, таким правом (право на удаленный режим работы на основании письменного заявления - ред.) должны пользоваться беременные женщины, матери с ребёнком в возрасте до трёх лет, одинокие матери, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. Такую льготу должны получить граждане, занимающиеся воспитанием малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребёнка-инвалида", - отметил он. Кроме того, соавтор законопроекта Аксененко добавил, что женщинам необходимо дать возможность реализовывать себя в карьере, зарабатывать, но при этом иметь время, чтобы полноценно заниматься воспитанием детей. "Часто, особенно это касается молодых матерей, женщины не хотят рожать второго ребенка, потому что придется выбирать между тем, чтобы не "просесть" на работе, не потерять навык, связи, возможно, и тем, чтобы полноценно проводить время с малышом", - рассказал РИА Новости он. Аксененко напомнил, что система удаленной работы во многих сферах уже успешно показала себя во время пандемии коронавируса, и стоит использовать этот положительный опыт и дальше. "Та же история с беременными женщинами. Порой период до родов бывает для женщин очень сложным в физическом плане. Декрет начинается только с 30 недели, а токсикоз может длиться все 9 месяцев. Тогда очевидно, что женщине остается либо постоянно сидеть на больничных, либо увольняться, либо подвергать себя и будущего ребенка опасности. Так зачем эти сложности, если она просто может выбрать работу из дома", - заключил парламентарий.
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192
40
192
40
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4.7
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192
40
192
40
общество , сергей миронов, госдума
Общество , Сергей Миронов, Госдума
01:24 21.11.2024
 
В ГД внесут проект о переводе беременных на удаленку

Миронов и Аксененко внесут в ГД проект о переводе беременных на удаленку

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на удалённый режим работы на основании письменного заявления, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы.
"Настоящим законопроектом предлагается обязать работодателей по письменному заявлению работника (при условии, что специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно) переводить на удалённый режим следующие категории работников… беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как пояснил РИА Новости Миронов, по действующему законодательству работодатели не обязаны переводить беременных женщин на дистанционную работу, что является большой проблемой для многих женщин.
"По нашему мнению, таким правом (право на удаленный режим работы на основании письменного заявления - ред.) должны пользоваться беременные женщины, матери с ребёнком в возрасте до трёх лет, одинокие матери, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. Такую льготу должны получить граждане, занимающиеся воспитанием малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребёнка-инвалида", - отметил он.
Кроме того, соавтор законопроекта Аксененко добавил, что женщинам необходимо дать возможность реализовывать себя в карьере, зарабатывать, но при этом иметь время, чтобы полноценно заниматься воспитанием детей.
"Часто, особенно это касается молодых матерей, женщины не хотят рожать второго ребенка, потому что придется выбирать между тем, чтобы не "просесть" на работе, не потерять навык, связи, возможно, и тем, чтобы полноценно проводить время с малышом", - рассказал РИА Новости он.
Аксененко напомнил, что система удаленной работы во многих сферах уже успешно показала себя во время пандемии коронавируса, и стоит использовать этот положительный опыт и дальше.
"Та же история с беременными женщинами. Порой период до родов бывает для женщин очень сложным в физическом плане. Декрет начинается только с 30 недели, а токсикоз может длиться все 9 месяцев. Тогда очевидно, что женщине остается либо постоянно сидеть на больничных, либо увольняться, либо подвергать себя и будущего ребенка опасности. Так зачем эти сложности, если она просто может выбрать работу из дома", - заключил парламентарий.
 
ОбществоСергей МироновГосдума
 
 
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