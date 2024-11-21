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Госдума рассмотрит проект бюджета на 2025-2027 годы

Госдума рассмотрит проект бюджета на 2025-2027 годы - 21.11.2024, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проект бюджета на 2025-2027 годы

Госдума в четверг рассмотрит в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T00:19+0300

2024-11-21T00:19+0300

2024-11-21T00:19+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей по расходам - 41,469 триллиона (18,8% и 19,3% ВВП соответственно). В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Таким образом, ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут выступать внутренние госзаимствования. Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры. В открытой части бюджета расходы на социальную политику в 2025-2027 годах составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность – 14 триллионов, на национальную экономику – 14 триллионов. Госдума также рассмотрит в третьем чтении проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Соцфонда РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

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