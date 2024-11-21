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Госдума утвердила федеральный бюджет - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Госдума утвердила федеральный бюджет
Госдума утвердила федеральный бюджет - 21.11.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила федеральный бюджет
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:19+0300
2024-11-21T13:19+0300
экономика
россия
госдума
бюджет
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В 2025 году доходы бюджета России составят 40,296 триллиона рублей, а расходы - 41,469 триллиона рублей. Планируется увеличение доходов до 41,841 триллиона рублей в 2026 году и 43,154 триллиона рублей в 2027 году, а расходы - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона соответственно.Дефицит бюджета составит 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние государственные заимствования.Фонд национального благосостояния будет увеличен с 5,2% ВВП до 6% ВВП, достигнув 14,927 триллиона рублей в 2027 году. Верхний предел внутреннего государственного долга России составит 29,386 триллиона рублей на начало 2026 года.Ключевыми приоритетами федерального бюджета являются социальные обязательства перед гражданами, безопасность и оборона страны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. Расходы на социальную политику составят около 21 триллиона рублей, на оборону и безопасность - 14 триллионов рублей, на национальную экономику - 14 триллионов рублей.
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россия, госдума, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Госдума, бюджет
13:19 21.11.2024
 
Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
В 2025 году доходы бюджета России составят 40,296 триллиона рублей, а расходы - 41,469 триллиона рублей. Планируется увеличение доходов до 41,841 триллиона рублей в 2026 году и 43,154 триллиона рублей в 2027 году, а расходы - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона соответственно.
Дефицит бюджета составит 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние государственные заимствования.
Фонд национального благосостояния будет увеличен с 5,2% ВВП до 6% ВВП, достигнув 14,927 триллиона рублей в 2027 году. Верхний предел внутреннего государственного долга России составит 29,386 триллиона рублей на начало 2026 года.
Ключевыми приоритетами федерального бюджета являются социальные обязательства перед гражданами, безопасность и оборона страны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. Расходы на социальную политику составят около 21 триллиона рублей, на оборону и безопасность - 14 триллионов рублей, на национальную экономику - 14 триллионов рублей.
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
ФНС: налоговые поступления в бюджет достигнут 55,6 триллиона рублей
12:06
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумабюджет
 
 
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