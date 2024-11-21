https://1prime.ru/20241121/gosduma-852988146.html

Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума утвердила федеральный бюджет - 21.11.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила федеральный бюджет

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. | 21.11.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

госдума

бюджет

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В 2025 году доходы бюджета России составят 40,296 триллиона рублей, а расходы - 41,469 триллиона рублей. Планируется увеличение доходов до 41,841 триллиона рублей в 2026 году и 43,154 триллиона рублей в 2027 году, а расходы - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона соответственно.Дефицит бюджета составит 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. Основным источником финансирования дефицита станут внутренние государственные заимствования.Фонд национального благосостояния будет увеличен с 5,2% ВВП до 6% ВВП, достигнув 14,927 триллиона рублей в 2027 году. Верхний предел внутреннего государственного долга России составит 29,386 триллиона рублей на начало 2026 года.Ключевыми приоритетами федерального бюджета являются социальные обязательства перед гражданами, безопасность и оборона страны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. Расходы на социальную политику составят около 21 триллиона рублей, на оборону и безопасность - 14 триллионов рублей, на национальную экономику - 14 триллионов рублей.

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россия, госдума, бюджет