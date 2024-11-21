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В Госдуме одобрили меры поддержки нефтепереработки в России

В Госдуме одобрили меры поддержки нефтепереработки в России - 21.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили меры поддержки нефтепереработки в России

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой нефтяникам будет дана возможность вносить изменения в инвестиционные соглашения с... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T19:29+0300

2024-11-21T19:29+0300

2024-11-21T19:38+0300

экономика

россия

госдума

налог

нефтепереработка

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой нефтяникам будет дана возможность вносить изменения в инвестиционные соглашения с Минэнерго, а также завершать планы по модернизации НПЗ в более поздние сроки без потери выплат по обратному акцизу. Как в ходе заседания комитета объяснил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, изменения в инвестиционные соглашения предлагаются для поддержки российской нефтепереработки в условиях санкций. Отечественные заводы больше не могут получить западные лицензии на технологии переработки и вынуждены обращаться к другим поставщикам из Азии. Так, согласно тексту поправки в Налоговый кодекс, предлагается на год (до 1 июля 2025 года) продлить срок внесения изменений в те инвестсоглашения, по которым предполагалось увеличение производства бензина класса 5 до 10% от объема переработки. Также срок исполнения обязательств по выпуску бензина в объеме не менее 10% может быть продлен на три года: предлагается определить период на 2029-2031 годы вместо 2026-2028 годов, как предполагается по действующему закону. Обратный акциз продолжает выплачиваться до 2028 года. В то же время, для компаний, которым не удастся увеличить выпуск бензина класса 5, величина акциза в 2026 году будет составлять 66%, 33% в 2027 году и 100% в 2028 году. Понижающие коэффициенты должны простимулировать нефтяников быстрее завершить модернизацию, пояснил Сазанов. Также предлагается продлить на один год сроки исполнения соглашений по модернизации нефтехимических производств: для переработки этана - до конца 2028 года, для переработки СУГов - до 2026 года. Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ, из этих соглашений в настоящее время действуют 6. При этом для 4 из них критерием выполнения программы является начало производства бензина 5-го класса не ниже 10% от переработки нефти с 2024 года. В 2021 году ведомство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 год включительно составит около 800 миллиардов рублей.

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россия, госдума, налог, нефтепереработка