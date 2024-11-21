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Росморречфлот ожидает рост перевалки грузов в речных портах России - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Росморречфлот ожидает рост перевалки грузов в речных портах России
Росморречфлот ожидает рост перевалки грузов в речных портах России - 21.11.2024, ПРАЙМ
Росморречфлот ожидает рост перевалки грузов в речных портах России
Перевалка грузов в речных портах РФ к 2027 году, как ожидается, вырастет на 20% по отношению к показателю 2023 года и составит 151,1 миллиона тонн, следует из... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:55+0300
2024-11-21T13:55+0300
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Перевалка грузов в речных портах РФ к 2027 году, как ожидается, вырастет на 20% по отношению к показателю 2023 года и составит 151,1 миллиона тонн, следует из презентации главы Росморречфлота Андрея Тарасенко. "Рост объема перевалки в речных портах: 2023 год - 125,9 миллиона тонн; 2027 год - 151,1 миллиона тонн (+20%)", - говорится в презентации. Ранее замглавы Росморречфлота Федор Шишлаков сообщал, что перевозки грузов на внутренних водных путях РФ в навигацию 2024 года достигли порядка 90 миллионов тонн, что на 10% превышает показатель 2023 года.
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россия, река
Экономика, РОССИЯ, река
13:55 21.11.2024
 
Росморречфлот ожидает рост перевалки грузов в речных портах России

Росморречфлот: перевалка грузов в речных портах РФ к 2027 году вырастет на 20%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Перевалка грузов в речных портах РФ к 2027 году, как ожидается, вырастет на 20% по отношению к показателю 2023 года и составит 151,1 миллиона тонн, следует из презентации главы Росморречфлота Андрея Тарасенко.
"Рост объема перевалки в речных портах: 2023 год - 125,9 миллиона тонн; 2027 год - 151,1 миллиона тонн (+20%)", - говорится в презентации.
Ранее замглавы Росморречфлота Федор Шишлаков сообщал, что перевозки грузов на внутренних водных путях РФ в навигацию 2024 года достигли порядка 90 миллионов тонн, что на 10% превышает показатель 2023 года.
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