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Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания
Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания - 21.11.2024, ПРАЙМ
Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания
Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершен, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:03+0300
2024-11-21T11:04+0300
роспотребнадзор
импортозамещение
продукты питания
анна попова
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершен, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты, население имеет к ним доступ", - объяснила Попова на Всероссийском научном конгрессе "Эрисмановские чтения – 2024". Она также отметила, что ведомство осуществляет непрерывный контроль за качеством продукции в российских магазинах.Попова подчеркнула, что здоровое питание является самым простым и эффективным путем к сбережению здоровья и активному долголетию. Именно поэтому вопросы обеспечения населения качественными и безопасными продуктами являются ключевыми задачами Роспотребнадзора. По заявлению эксперта, для оценки содержания соли, консервантов и других добавок Роспотребнадзор сформировал уникальную базу химического состава и содержания основных пищевых веществ.
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роспотребнадзор, импортозамещение, продукты питания, анна попова
Роспотребнадзор, импортозамещение, продукты питания, Анна Попова
11:03 21.11.2024 (обновлено: 11:04 21.11.2024)
 
Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания

Попова: процесс импортозамещения продуктов в РФ завершен, отечественные продукты доступны

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с макаронными изделиями в магазине
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершен, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты, население имеет к ним доступ", - объяснила Попова на Всероссийском научном конгрессе "Эрисмановские чтения – 2024". Она также отметила, что ведомство осуществляет непрерывный контроль за качеством продукции в российских магазинах.
Попова подчеркнула, что здоровое питание является самым простым и эффективным путем к сбережению здоровья и активному долголетию. Именно поэтому вопросы обеспечения населения качественными и безопасными продуктами являются ключевыми задачами Роспотребнадзора.
По заявлению эксперта, для оценки содержания соли, консервантов и других добавок Роспотребнадзор сформировал уникальную базу химического состава и содержания основных пищевых веществ.
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Роспотребнадзоримпортозамещениепродукты питанияАнна Попова
 
 
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