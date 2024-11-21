https://1prime.ru/20241121/importozameschenie-852983380.html

Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания

Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания - 21.11.2024, ПРАЙМ

Роспотребнадзор заявил о полном импортозамещении продуктов питания

Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершен, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:03+0300

2024-11-21T11:03+0300

2024-11-21T11:04+0300

роспотребнадзор

импортозамещение

продукты питания

анна попова

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/64/841476496_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_00c9ab183be26863ae05577fee5979a1.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершен, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты, население имеет к ним доступ", - объяснила Попова на Всероссийском научном конгрессе "Эрисмановские чтения – 2024". Она также отметила, что ведомство осуществляет непрерывный контроль за качеством продукции в российских магазинах.Попова подчеркнула, что здоровое питание является самым простым и эффективным путем к сбережению здоровья и активному долголетию. Именно поэтому вопросы обеспечения населения качественными и безопасными продуктами являются ключевыми задачами Роспотребнадзора. По заявлению эксперта, для оценки содержания соли, консервантов и других добавок Роспотребнадзор сформировал уникальную базу химического состава и содержания основных пищевых веществ.

https://1prime.ru/20241121/kazino-852981934.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспотребнадзор, импортозамещение, продукты питания, анна попова