https://1prime.ru/20241121/investor-852982663.html

Силуанов дал совет инвесторам в России

Силуанов дал совет инвесторам в России - 21.11.2024, ПРАЙМ

Силуанов дал совет инвесторам в России

Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:38+0300

2024-11-21T10:38+0300

2024-11-21T10:38+0300

экономика

антон силуанов

инвесторы

россия

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина. Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши". "Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.

https://1prime.ru/20241121/privatiztsiya-852981794.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, инвесторы, россия