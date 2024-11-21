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Силуанов дал совет инвесторам в России - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/investor-852982663.html
Силуанов дал совет инвесторам в России
Силуанов дал совет инвесторам в России - 21.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов дал совет инвесторам в России
Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:38+0300
2024-11-21T10:38+0300
экономика
антон силуанов
инвесторы
россия
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина. Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши". "Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.
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антон силуанов, инвесторы, россия
Экономика, Антон Силуанов, инвесторы, РОССИЯ
10:38 21.11.2024
 
Силуанов дал совет инвесторам в России

Силуанов: инвесторам сейчас стоит задуматься над покупкой акций для долгосрочных вложений

© AFP / STRБиржевые торги
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Инвесторам в России сейчас стоит задуматься над приобретением акций для долгосрочных вложений, так как интерес к ценным бумагам по мере снижения процентных ставок по депозитам будет расти, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня рынок для тех, кто смотрит на перспективу, интересный. И я думаю, что инвесторам стоит задуматься над приобретением акций, если мы, еще раз повторюсь, смотрим не на короткую, а на длинную дистанцию", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он признал, что в условиях высоких процентных ставок для инвесторов сейчас более интересны депозитные операции или покупка облигаций компаний. "Но с учетом наших планов с Центральным банком по снижению инфляции, соответственно, будут снижаться и процентные ставки, и интерес к акциям будет возрастать", - уверен глава Минфина.
Он также отметил, что вложения в ОФЗ "всегда хороши".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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"Сегодня действительно покупка ОФЗ – хорошее вложение, поскольку я уже говорил, что условия для вложения в ОФЗ очень-очень хорошие. И уверен, что, мы видим по последним аукционам, интерес инвесторов к бумагам правительства возрастает. Я думаю, что и дальше эта тенденция сохранится", - добавил Силуанов.
 
ЭкономикаАнтон СилуановинвесторыРОССИЯ
 
 
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